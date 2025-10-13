Квіткова аномалія в Києві. Українців та науковців вразило незвичайне явище в столиці (відео)

Це явище — ознака не просто зміни клімату

У Києві побачили незвичайне природне явище, яке здивувало навіть науковців. Адже в різних районах українці бачать в розпал осені каштани, які квітнуть.

Що треба знати:

Де ще заквітли каштани восени

Чому дерева "забули" про осінь

Що каже еколог про природну аномалію

Як повідомляє Київ24, кліматичну аномалію побачили на бульварі Лесі Українки в Києві. Саме там серед опалого та жовтого листя з'явився каштан, що квітне.

В Києві заквіт каштан

Цвітіння каштану в жовтні в Києві

На відео видно, що виглядає це досить дивно, а квітнуче дерево сильно впадає в очі. Окрім того, є інформація, що не тільки тут в Києві заквітли дерева. Кореспондентка розповідає, що на днях бачила схожий каштан на Майдані Незалежності. Є інформація про схожі випадки й в інших містах, десь навіть квітне акація.

За словами еколога Івана Русєва, цвітіння каштанів восени — ознака не просто зміни клімату, а скоріше його розбалансування. Адже різкі коливання температур можуть призводити до таких наслідків, як в Києві. Тобто каштан спочатку занурився в глибоку осінь під час сильного похолодання, а потім стало аномально тепло, тому він розквіт.

Фактично можна сказати, що дерево "загубилось" в сезонах. Однак це явище досить скоро може стати звичним, адже аномально тепла осінь, проливні дощі на півдні України, на думку Русєва, свідчать про те, що клімат змінюється.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Запоріжжі вишні заквітли посеред осені. Аномалія вразила сотні користувачів.