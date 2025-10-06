Напередодні нищівних злив в Одесі помітили небезпечне природне явище: відео потрапило в мережу

Одесу знову очікують кілька днів проливних дощів

На узбережжі Чорного моря помітили смерч. За атмосферним явищем спостерігали у Одесі.

Одесити, які відпочивали на пляжі, зафіксували досить незвичний для України вид вихорів. У телеграм-каналі "Одесса INFO" опублікували смерч або ж торнадо, який, як стверджується, зафільмували підписники.

Майже аналогічний за змістом ролик з'явився й на каналі "Курс Одесса".

В Одесі над морем був помічений смерч, прокоментували на каналі відео, не вдаючись у зайві подробиці.

Після цього багато анонімних каналів, посилаючись на "Укргідрометцентр", попередили про урагани, повені, смерчі та посухи, які лише сильніше атакуватимуть Україну через зміни клімату.

Попередження такого змісту, посилаючись на синоптиків, опублікувало багато каналів

У коментарі виданню "РБК-Україна" синоптик УкрГМЦ Наталія Птуха пояснила, що аналітичним оцінюванням кліматичних змін займається Український гідрометеорологічний інститут.

"Ми оперуємо прогнозами на найближчий період… Офіційно у нас такої інформації точно немає", — розповіла синоптик, зазначивши, що на Одесу наразі насувається сильна негода.

Погода в Одесі

В Одеській області оголосили жовтий рівень загрози

З 7 по 9 жовтня в Одеській області очікуються значні дощі, повідомили в "Укргідрометцентрі". За три доби синоптики очікують 45-80 мм опадів. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту, попередили синоптики.

Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів поінформував, що 7 жовтня вздовж узбережжя Одещини очікується дощ, вночі місцями значний. Вночі часом видимість під час дощу 1-2 км.

Через небезпечні метеорологічні явища 7-9 жовтня у Одесі введено підвищений режим готовності комунальних служб, повідомили у міськраді.

Протягом дня комунальні служби очищали системи водовідведення, дощоприймачі та лотки від листя та сміття та здійснювали промивку рукавів для ефективного відведення дощової води.

Комунальні служби очищують системи водовідведення в Одесі

7 жовтня навчання у школах, дитячих садках та позашкільних закладах відбуватиметься дистанційно, поінформував міський голова Геннадій Труханов.

Як повідомляв "Телеграф", негода, яка 30 вересня вирувала в Одесі, забрала 10 життів. Серед загиблих — 23-річна Надія Мишей, яка працювала в управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської ОДА.