Напередодні нищівних злив в Одесі помітили небезпечне природне явище: відео потрапило в мережу
Одесу знову очікують кілька днів проливних дощів
На узбережжі Чорного моря помітили смерч. За атмосферним явищем спостерігали у Одесі.
Одесити, які відпочивали на пляжі, зафіксували досить незвичний для України вид вихорів. У телеграм-каналі "Одесса INFO" опублікували смерч або ж торнадо, який, як стверджується, зафільмували підписники.
Майже аналогічний за змістом ролик з'явився й на каналі "Курс Одесса".
В Одесі над морем був помічений смерч, прокоментували на каналі відео, не вдаючись у зайві подробиці.
Після цього багато анонімних каналів, посилаючись на "Укргідрометцентр", попередили про урагани, повені, смерчі та посухи, які лише сильніше атакуватимуть Україну через зміни клімату.
У коментарі виданню "РБК-Україна" синоптик УкрГМЦ Наталія Птуха пояснила, що аналітичним оцінюванням кліматичних змін займається Український гідрометеорологічний інститут.
"Ми оперуємо прогнозами на найближчий період… Офіційно у нас такої інформації точно немає", — розповіла синоптик, зазначивши, що на Одесу наразі насувається сильна негода.
Погода в Одесі
З 7 по 9 жовтня в Одеській області очікуються значні дощі, повідомили в "Укргідрометцентрі". За три доби синоптики очікують 45-80 мм опадів. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту, попередили синоптики.
Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів поінформував, що 7 жовтня вздовж узбережжя Одещини очікується дощ, вночі місцями значний. Вночі часом видимість під час дощу 1-2 км.
Через небезпечні метеорологічні явища 7-9 жовтня у Одесі введено підвищений режим готовності комунальних служб, повідомили у міськраді.
Протягом дня комунальні служби очищали системи водовідведення, дощоприймачі та лотки від листя та сміття та здійснювали промивку рукавів для ефективного відведення дощової води.
7 жовтня навчання у школах, дитячих садках та позашкільних закладах відбуватиметься дистанційно, поінформував міський голова Геннадій Труханов.
Як повідомляв "Телеграф", негода, яка 30 вересня вирувала в Одесі, забрала 10 життів. Серед загиблих — 23-річна Надія Мишей, яка працювала в управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської ОДА.