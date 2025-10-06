Рус

Напередодні нищівних злив в Одесі помітили небезпечне природне явище: відео потрапило в мережу

Автор
Олексій Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смерч над морем Новина оновлена 06 жовтня 2025, 23:07
Смерч над морем. Фото з відкритих джерел

Одесу знову очікують кілька днів проливних дощів

На узбережжі Чорного моря помітили смерч. За атмосферним явищем спостерігали у Одесі.

Одесити, які відпочивали на пляжі, зафіксували досить незвичний для України вид вихорів. У телеграм-каналі "Одесса INFO" опублікували смерч або ж торнадо, який, як стверджується, зафільмували підписники.

Майже аналогічний за змістом ролик з'явився й на каналі "Курс Одесса".

В Одесі над морем був помічений смерч, прокоментували на каналі відео, не вдаючись у зайві подробиці.

Після цього багато анонімних каналів, посилаючись на "Укргідрометцентр", попередили про урагани, повені, смерчі та посухи, які лише сильніше атакуватимуть Україну через зміни клімату.

Смерчі в Україні - попередження синоптиків
Попередження такого змісту, посилаючись на синоптиків, опублікувало багато каналів

У коментарі виданню "РБК-Україна" синоптик УкрГМЦ Наталія Птуха пояснила, що аналітичним оцінюванням кліматичних змін займається Український гідрометеорологічний інститут.

"Ми оперуємо прогнозами на найближчий період… Офіційно у нас такої інформації точно немає", — розповіла синоптик, зазначивши, що на Одесу наразі насувається сильна негода.

Погода в Одесі

Погода в Одесі - жовтий рівень загрози з 7 по 9 жовтня
В Одеській області оголосили жовтий рівень загрози

З 7 по 9 жовтня в Одеській області очікуються значні дощі, повідомили в "Укргідрометцентрі". За три доби синоптики очікують 45-80 мм опадів. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту, попередили синоптики.

Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів поінформував, що 7 жовтня вздовж узбережжя Одещини очікується дощ, вночі місцями значний. Вночі часом видимість під час дощу 1-2 км.

Через небезпечні метеорологічні явища 7-9 жовтня у Одесі введено підвищений режим готовності комунальних служб, повідомили у міськраді.

Протягом дня комунальні служби очищали системи водовідведення, дощоприймачі та лотки від листя та сміття та здійснювали промивку рукавів для ефективного відведення дощової води.

Дощі в Одесі - комунальники чистять ливнівки
Комунальні служби очищують системи водовідведення в Одесі

7 жовтня навчання у школах, дитячих садках та позашкільних закладах відбуватиметься дистанційно, поінформував міський голова Геннадій Труханов.

Як повідомляв "Телеграф", негода, яка 30 вересня вирувала в Одесі, забрала 10 життів. Серед загиблих — 23-річна Надія Мишей, яка працювала в управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської ОДА.

Теги:
#Одеса #Погода #Дощі #Смерч