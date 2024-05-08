Тільки на вигляд здається спокійною: плавчиха розповіла, які небезпечні сюрпризи таїть Тиса

Це дуже погана ідея з усіх боків

За останні дні в річці Тиса в районі кордону України з Румунією було виявлено тіла кількох чоловіків, що потонули. Дехто намагається перепливти на румунську сторону, щоб уникнути мобілізації. Однак це дуже небезпечний шлях, оскільки він має кілька дуже небезпечних факторів.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Телеграфа": П’ять причин, чому не варто тікати з України через Тису

"Слід розуміти, що Тиса — це не єгипетський курорт. Навесні температура води в Тисі — 6-9 градусів. Для порівняння: вода в стандартному басейні за нормативами має бути 24-26 градусів", — пояснила журналістка та спортсменка Анастасія Даугулє, яка в різні пори року перепливала Дніпро, Десну та інші українські річки.

Ця річка лише зовні виглядає спокійною. А насправді Тиса є досить підступною, каже спортсменка. У неї норовливий гірський характер із течією і підводними коловоротами. Глибина річки досягає п’яти метрів, а на мілині є гостре каміння.

Є й ще одна небезпека — Тисою у минулому в промислових масштабах сплавляли дерева. Вони досі зненацька з’являються в потоці.

"А також гілки, уламки дерев, до них додаються великі шматки сміття і все це на швидкості. Такі сюрпризи буквально збивають людину, можуть травмувати, вибити з рівноваги", — попередила Анастасія Даугулє.

Як повідомляв "Телеграф", 7 травня з Тиси дістали відразу три трупи чоловіків. Наймолодшому з них було лише 20 років.