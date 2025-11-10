Раніше його вішали задля краси. Як килим на стіні робить дім теплішим навіть у люті холоди

Сьогодні килим на стіні — це маст-хев в осінній та зимовий періоди

Багато хто з нас із ностальгією згадує часи, коли стіни батьківських квартир прикрашали килими. Сьогодні це може здатися дивним або навіть смішним, проте насправді такі інтер’єри мали практичну мету: збереження тепла в холодну пору року.

Звичка наших батьків прикрашати оселі килимами зовсім не була виявом смаку чи моди — це був один зі способів зробити дім теплішим та затишним. "Телеграф" запитав у нейромережі GPT, яким чином звичайний предмет інтер’єру допомагає при поганому опаленні.

Як килими допомагають зберігати тепло у домі

Килими на стінах виконували функцію природної термоізоляції. Щільні ворсові покриття зменшували втрати тепла через стіни та захищали житло від протягів, що було особливо актуально для старих будинків з тонкими стінами та системами опалення, що погано працюють.

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Крім того, килими на стінах могли виконувати й акустичну функцію — вони пом’якшували звук, що робило приміщення тихішим та затишнішим. Плюс, ворсові покриття захищали стіни від пилу та забруднень, що продовжувало термін їхньої служби та полегшувало прибирання.

