Фіксується майже п'ятикратне зростання

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "не потягне" війну з Україною, тому і не має сенсу у неї потикатися. Проте ЗМІ підрахували, що тільки в одній Брестської області картопляндії загальна сума видатків на національну оборону та мобілізацію всіх бюджетів у 2024 склала приблизно $ 4,89 млн.

Медіа зазначають, що це у 4,7 раза більше, ніж у 2023-му. Тобто фіксується майже п'ятикратне зростання.

"Найбільші витрати за статтею "Національна оборона. Забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації" заплановано у Бресті, Барановичах, Пінську та Кобринському р-ні. На ці бюджети припадає 90% видатків усієї області", — пише ЗМІ.

Зауважимо, що Брестська область межує з білорусько-українським кордоном на північно-західному напрямку України.

Брестська область на мапі

Згідно з даними ЗМІ, ріст витрат у різних районах області перевищив 100%, а у деяких навіть — 1 000%.

Попри це Лукашенко заявив, що білорусько-український кордон повністю заміновано та забетоновано і потикатися туди не варто. За його словами, він не хоче проблем, тому висловив надію, що Україні, так само як нині Росії, ще "стане у пригоді така Білорусь".

Але ще на початку квітня лідер Білорусії заявляв, що країна розпочинає підготовку до війни. "Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто", — сказав картопляний фюрер.

Нагадаємо, у березні 2024 року Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор – територію Литви й Польщі, розташовану між Білоруссю та Калінінградською областю РФ. Вона вважається дуже ймовірним місцем удару у разі потенційної війни Росії проти східних членів НАТО.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Лукашенко взявся розкручувати тему "нелегітимності" президента України Володимира Зеленського.