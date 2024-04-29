Боявся ядерного удару: у Німеччині судять офіцера Бундесверу, який шпигував на користь Росії

Чоловік стверджує, що ним керував страх

Сьогодні, 29 квітня, у Німеччині розпочався судовий процес над колишнім військовослужбовцем Бундесверу, який передавав інформацію Росії та шпигував на користь країни-агресорки. Підсудному інкримінують діяльність як агента спецслужб і розголошення службової таємниці.

Про це повідомляють різні німецькі видання, зокрема, RND. Зазначається, що підозрюваний працював в одному з управлінь Бундесверу, яке відповідає за оснащення Збройних сил Німеччини.

Як встановило слідство, 54-річний капітан, з власної ініціативи, кілька разів пропонував співпрацю генеральному консульству РФ в Бонні та посольству Росії в Берліні.

"Чоловік засвідчив у суді, що ним керував страх перед ядерною ескалацією війни в Україні. Поштовхом звернутися до російського консульства стало повідомлення в соцмережах. Він хотів вчасно доставити свою родину в безпечне місце. Сьогодні він шкодує про контакт із російською стороною і, озираючись назад, вважає це помилкою. За його словами, на той момент він був у дуже поганому психічному стані", — пише видання.

У Бундесвері підозрюваний у шпигунстві відповідав за системи радіоелектронної боротьби. Повідомляється, що минулоріч він також зв’язався з "Альтернативою для Німеччини" (націоналістична та право-популістська проросійська політична партія Німеччини) і подав заявку на членство, яку було схвалено в липні 2023 року.

Прокурори стверджують, що підсудний, названий лише Томасом Х. через суворі закони Німеччини про конфіденційність, ділився інформацією з наміром використовувати її російською розвідкою. При цьому, нині не існує жодних доказів тому, що він отримував за це гроші.

Подробиці про те, якою інформацією він міг поділитися, також не розголошуються. Судовий процес триває у Вищому регіональному суді Дюссельдорфа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що генсек НАТО Столтенберг розповів про російських шпигунів в Європі. За його словами, в країнах альянсу їх багато.