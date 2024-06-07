"Нацизм повернувся, Росія не визнає кордонів": сім головних заяв Зеленського у Парижі

Українському лідеру другий день поспіль аплодували стоячи

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні зірвав гучні овації у Парижі, виступив перед депутатами Національної асамблеї Франції. Він прочитав промову, у якій заявив, що нацизм повернувся у Європу та континент більше не є безпечним.

Якщо Україна програє у війні, то наступними цілями Путіна будуть Польща та країни Балтії, але Кремль не зупиниться лише на Європі. Зеленський подякував парламентарям французькою мовою за те, що вони допомагають зберегти життя українців. Депутати стоячи аплодували президенту. "Телеграф" зібрав найголовніші заяви голови держави.

Європу людству повернули виграні битви

"У ці дні ми вшановуємо хоробрість людей і взаємопідтримку народів, які виграли битву в Нормандії… Саме такі виграні битви ― тут, у Нормандії, і у нас ― на сході Європи, у північних морях нашого континенту, у небі Британії, у південній Європі й у підпіллі ― у рухах опору в країнах, окупованих нацистами, ― саме виграні битви повернули Європу людству. Саме виграні битви згадують і пишаються тим, що можуть наслідувати її учасників, оскільки вони прагнули, щоб свобода перемогла", ― сказав Зеленський.

Якби не виграні битви, то у Європі не було б реальної свободи. Не було б вільних націй, України та Франції зокрема. Зеленський назвав сучасний континент "результатом сміливості чоловіків та жінок".

"Якби не було перемоги над нацизмом, увесь наш континент залишився б справді темною плямою в історії, джерелом загибелі для всіх інших у світі", ― наголосив президент України.

Нацизм повернувся

"Ми живемо в такий час, коли Європа знову перестала бути континентом світу. На жаль. І в час, коли нацизм знову повертається. На жаль. Коли в Європі знову ― руйнуються вщент міста і спалюються села. Коли в Європі знову ― фільтраційні табори, депортації та ненависть, яка стала новим російським культом. Коли Європу знову намагаються перекроїти силою і розповідають, що ті чи інші народи нібито не заслуговують на самостійне існування", ― сказав Зеленський.

Він розповів, що зараз це спрямовано проти України. Росія повторює те, що робили нацисти у Європі у минулому столітті. Але Кремль не зупиниться лише на Україні.

Російський режим не визнає кордонів

"Але (спрямовано ― ред.) для того й так, щоб завтра бути спрямованим проти інших. Видно вже навіть черговість, як може піти агресія ― Балтія, Польща, Балкани і далі… Цей російський режим не визнає кордонів. Йому не достатньо навіть Європи. Він уже руйнував Сирію і хаотизує Сахель. Він інвестує в терор і підриває життя там, куди може дотягнутися і де не зустрічає супротиву. Він використовує все, щоб країни слабшали ― від енергоресурсів до продовольства. У ХХІ століття він повернув весь арсенал століть минулих ― від блокади моря до масового викрадення дітей нашого народу", ― сказав Зеленський.

Зазначимо, що президент вказав у промові Сахель. Це топічна савана в Африці. Вона є штучним переходом між пустелею Сахарою та більш родючими землями. Росія там намагається встановити свій вплив.

"Він (Путін ― ред.) знайде шлях, щоб дестабілізувати і вас. Таким буде завтра. Завтра ― якщо Україна не виграє", ― наголосив голова української держави.

Битва за Україну є роздоріжжям для Європи

"Битва на землі нашої Харківщини та Донеччини, у прикордонні з Росією та на підступах до Херсона, у підпіллі в Бердянську, Мелітополі та Криму, у небі України, у нашому Чорному морі ― ця битва за Україну нині ― має таке саме екзистенціальне значення для Європи, як і битви, виграні попередніми поколіннями європейців.

Ця битва є роздоріжжям. Моментом, коли всі разом можемо написати зараз історію ― як потрібно нам, або ― можемо стати жертвами історії ― як потрібно нашому ворогу. Я наголошу: спільному ворогу… Життя він не залишає ― це випалені, безлюдні руїни наших міст", ― сказав Зеленський.

Жодних ліній для зла не існує

Президент України у промові закликав не малювати тимчасових ліній. Він зазначив, що це дає лише паузу перед новою війною.

"Чи може Путін виграти війну? Ні, бо ми з вами не маємо права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні, бо жодних ліній для зла не існує, що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною…Гітлер долав лінію за лінією, так само це робить сьогодні Путін", ― сказав Зеленський.

Україна може виграти битву

"Чи можемо ми виграти цю битву? Безумовно, так… Я впевнений у цьому так само як Франція вірила у свободу ще тоді, коли D-Day (день висадки союзницьких військ у Нормандії ― ред.) ще не відбувся. Але той день висадки, як і день Європейської перемоги ― був неминучий", ― заявив Зеленський.

Він також подякував Парижу за підтримку українського народу. Президент сказав, що Франція не вагалася й обрала сторону людяності в цій війні".

Допомога Україні авіацією

Під час промови Зеленський також заговорив про допомогу. Він сказав, що хотів би бачити в українському небі французькі літаки.

"Настане день, коли Україна зможе побачити у своєму небі такі самі літаки, які вчора ми бачили в небі Нормандії… Французьку бойову авіацію ― блискучі винищувачі, які під керуванням українських пілотів доведуть, що Європа ― міцніша, аніж зло, що посміло Європі погрожувати… Ми робимо все, щоб нашу співпрацю згадували через 80 років ― як виграну битву", ― заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент України прилетів у Париж 6 червня. Він разом з першою леді Оленою Зеленською відвідав урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзницьких сил в Нормандії.

Ця подія є знаковою. Саме операція "Нептун" є найбільшою морською десантною операцією. Тоді одночасно висадились 156 тисяч військових антигітлерівської коаліції.

Раніше "Телеграф" писав, чи сподівається Зеленський на "десант в Україні" як у Франції 80 років тому. Президент дав чітку відповідь.