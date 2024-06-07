"Нацизм вернулся, Россия не признает границ": семь главных заявлений Зеленского в Париже

Украинскому лидеру второй день подряд аплодировали стоя

Президент Украины Владимир Зеленский, накануне сорвавший громкие овации в Париже, выступил перед депутатами Национальной ассамблеи Франции. Он прочитал речь, в которой заявил, что нацизм вернулся в Европу и континент больше не безопасен.

Если Украина проиграет в войне, то в следующими целями Путина будут Польша и страны Балтии, но Кремль не остановится только на Европе. Зеленский поблагодарил парламентариев на французском языке за то, что они помогают сохранить жизнь украинцев. Депутаты стоя аплодировали президенту. "Телеграф" собрал самые главные заявления главы государства.

Европу человечеству вернули выигранные сражения

"В эти дни мы чтим храбрость людей и взаимоподдержку народов, выигравших битву в Нормандии… Именно такие выигранные битвы ― здесь, в Нормандии, и у нас ― на востоке Европы, в северных морях нашего континента, в небе Британии, в южной Европе и в подполье ― в движениях сопротивления в странах, оккупированных нацистами, ― именно выигранные битвы вернули Европу человечеству. Именно выигранные битвы вспоминают и гордятся тем, что могут подражать ее участникам, поскольку они стремились, чтобы свобода победила", — сказал Зеленский.

Если бы не выигранные битвы, то в Европе не было бы реальной свободы. Не было бы свободных наций, Украины и Франции в частности. Зеленский назвал современный континент "результатом смелости мужчин и женщин".

"Если бы не было победы над нацизмом, весь наш континент остался бы действительно темным пятном в истории, источником гибели для всех остальных в мире", — подчеркнул президент Украины.

Нацизм вернулся

"Мы живем в такое время, когда Европа снова перестала быть континентом мира. К сожалению. И во время, когда нацизм снова возвращается. К сожалению. Когда в Европе снова ― разрушаются дотла города и сжигаются села. Когда в Европе снова ― фильтрационные лагеря, депортации и ненависть, которая стала новым русским культом. Когда Европу снова пытаются перекроить силой и рассказывают, что те или иные народы якобы не заслуживают самостоятельного существования", ― сказал Зеленский.

Он рассказал, что сейчас это направлено против Украины. Россия повторяет то, что делали нацисты в Европе в прошлом столетии. Но Кремль не остановится только на Украине.

Российский режим не признает границ

"Но (направлено ― ред.) для того и так, чтобы завтра быть направленным против других. Видно уже даже очередность, как может пойти агрессия ― Балтия, Польша, Балканы и дальше… Этот российский режим не признает границ. Ему недостаточно даже Европы Он уже разрушал Сирию и хаотизирует Сахель. Он инвестирует в террор и подрывает жизнь там, куда может дотянуться и где не встречает сопротивления. Он использует все, чтобы страны ослабевали — от энергоресурсов до продовольствия. В 21-й век он вернул весь арсенал веков прошлых — от блокады моря до массового похищения детей нашего народа", — сказал Зеленский.

Отметим, что президент указал в речи Сахель. Это топическая саванна в Африке. Она является искусственным переход между пустыней Сахарой и более плодородными землями. Россия там пытается установить свое влияние.

"Он (Путин ― ред.) найдет путь, чтобы дестабилизировать и вас. Таким будет завтра. Завтра ― если Украина не выиграет", ― подчеркнул глава украинского государства.

Битва за Украину является развилкой для Европы

"Битва на земле нашей Харьковщины и Донетчины, в приграничных с Россией и на подступах к Херсону, в подполье в Бердянске, Мелитополе и Крыму, в небе Украины, в нашем Черном море ― эта битва за Украину ныне ― имеет такое же экзистенциальное значение для Европы, как и битвы, выигранные предыдущими поколениями европейцев.

Это сражение является развилкой. Моментом, когда все вместе можем написать сейчас историю ― как нужно нам, или ― можем стать жертвами истории ― как нужно нашему врагу. Я подчеркну: общему врагу… Жизни он не оставляет – это выжженные, безлюдные руины наших городов", – сказал Зеленский.

Никаких линий для зла не существует

Президент Украины в речи призвал не рисовать временные линии. Он отметил, что это дает паузу перед новой войной.

"Может ли Путин выиграть войну? Нет, потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует, что 80 лет назад, что сейчас. А если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст только паузу перед новой войной… Гитлер преодолевал линию за линией, так же это делает сегодня Путин", — сказал Зеленский.

Украина может выиграть битву

"Можем ли мы выиграть эту битву? Безусловно, да… Я уверен в этом так же, как Франция верила в свободу еще тогда, когда D-Day (день высадки союзнических войск в Нормандии ― ред.) еще не состоялся. Но тот день высадки, как и день Европейской победы ― был неизбежен", ― заявил Зеленский.

Он также поблагодарил Париж за поддержку украинского народа. Президент сказал, что Франция не колебалась и избрала сторону человечности в этой войне.

Помощь Украине авиацией

Во время выступления Зеленский также заговорил о помощи. Он сказал, что хотел бы видеть французские самолеты в украинском небе.

"Настанет день, когда Украина сможет увидеть в своем небе такие же самолеты, которые вчера мы видели в небе Нормандии… Французскую боевую авиацию ― блестящие истребители, которые под управлением украинских пилотов докажут, что Европа ― крепче, чем зло, которое посмело Европе угрожать… Мы делаем все, чтобы наше сотрудничество вспоминали через 80 лет ― как выигранное сражение", ― заявил Зеленский.

Напомним, президент Украины прилетел в Париж 6 июня. Он вместе с первой леди Еленой Зеленской посетил торжества по случаю 80-летия высадки союзнических сил в Нормандии.

Это знаковое событие. Именно операция "Нептун" является самой большой десантной морской операцией. Тогда одновременно высадилось 156 тысяч военных антигитлеровской коалиции.

Ранее "Телеграф" писал, надеется ли Зеленский на "десант в Украине" как во Франции 80 лет назад. Президент дал четкий ответ.