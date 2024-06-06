Зеленського та українців у Франції зустрічали гучними оплесками стоячи (відео)

Подружжя Зеленських представляє народ України

Президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську вшанували довгими оваціями під час їхньої участі в урочистостях з нагоди 80-ї річниці висадки в Нормандії. Захід відбувся сьогодні, 6 червня.

Відповідне відео опублікувало французьке видання AFP. Зазначається, що під час свого виступу президент Франції Емманюель Макрон закликав до овацій на честь українського народу, який представляли подружжя Зеленських.

"Дякуємо українському народові за його мужність. Ми тут і не ослабнемо", — сказав у своєму виступі Макрон.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський разом з Оленою Зеленською прибули у Францію, де взяли участь в урочистостях на честь 80-річчя висадки в Нормандії. Цікаві факти про цю масштабну історичну подію ми зібрали в окремому матеріалі.

Під час участі в заході, Зеленський коротко поспілкувався з журналістами, а також з ветеранами Другої світової війни, які брали участь у масштабній операцій "День Д". Один з ветеранів назвав очільника України героєм, який рятує свій народ. Чоловік навіть хотів поцілувати руку президентові, та Зеленський встиг його зупинити, натомість назвав солдата часів Другої світової — рятівником Європи.

Надвечір, в офіційному Telegram-каналі Зеленського з'явився відеодайджест сьогоднішнього урочистого заходу у Франції.

"Єдність, яка визначає історію", — так підписали відео.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Володимир Зеленський прибув з візитом до Філіппін, вперше в історії української політики.