У ЄС прийняли важливе рішення стосовно російського зерна: що відомо

Схоже, РФ доведеться шукати нових покупців

У четвер, 30 травня, Рада Євросоюзу схвалила підвищення мита на ввезення зернових та олійних культур з Росії та Білорусі, хоча раніше обговорювали заборону на експорт агропродукції з цих країн. Рішення набуде чинності з 1 липня 2024 року.

Рада Європейського Союзу із закордонних справ і торгівлі в Брюсселі прийняла рішення запровадити нові ставки мита та скасувати тарифні квоти ЄС для продукції з РФ та Білорусі. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

"Сьогодні Рада прийняла постанову, яка спрямована на стягнення заборонних мит на зернові продукти, імпортовані з Росії та Білорусі. Постанова підвищує мита на зернові, олійні культури та продукти з них з Росії та Білорусі до рівня, який фактично призупинить імпорт цих продуктів", ― йдеться у повідомленні.

Мита для зернових культур російського та білоруського походження становитимуть 95 євро за тонну. Для олійних культур та продуктів переробки введено адвалорне мито у 50%. Тобто, митний платіж буде складати половину від вартості імпорту.

Нові мита Євросоюзу будуть стосуватись зернових і олійних культур, та їх продуктів переробки. Зокрема, це стосується пшениці, кукурудзи, сушеного гороху, соняшникового шроту та бурякового жому. Варто зазначити, що введення мит не вплине на транзит цих культур через ЄС у треті країни.

Зазначимо, що минулого року Росія експортувала до Євросоюзу агропродукції на суму близько 1,3 мільярда євро. Вводити мита не поспішали через продовольчу безпеку. Проте фермери в країнах ЄС висловили стурбування стосовно російського зерна, тому рішення було змінено.

У березні Єврокомісія запропонувала ввести додаткові митні податки на зернові та олійні культури з Білорусі та РФ. План був схвалений Єврорадою 18 травня.

На початку березня до повної заборони російського зерна закликали Польща та Литва. Лідери країн говорили, що це обмеження треба ввести на рівні усього Євросоюзу.

Поки західні політики підвищують мита для російської продукції, сотні комерційних компаній продовжують бізнес у РФ навіть попри обіцянки вийти з ринку країни-терористки. Більшість з них анонсувала закінчення роботи ще у 2022 році. Раніше "Телеграф" писав, чому великі корпорації не поспішають виходити з російського ринку. Інвестори однієї з великих компаній зізнались, що їх не турбує моральна сторона, головне ― гроші.