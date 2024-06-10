Пошуки українки: поліція Німеччини провела масштабну операцію, щоб знайти дівчинку, чи є результат

До Дебельна направлено підкріплення

У Німеччині продовжуються пошуки 9-річної українки Валерії, яка загубилася ще 3 червня. Місцеві поліцейські здійснили масштабну пошукову операцію, але, на жаль, вона не дала результатів.

Про це пишуть німецькі ЗМІ, посилаючись на інформацію правоохоронців. За їхніми даними, 7 червня відбулася масштабна пошукова операція за участю водолазів, собак-пошукачів та сотень поліцейських. Також були задіяні дрони, вертоліт і "суперрозпізнавальники" (Цей термін позначає тих людей, чиї здібності до запам’ятовування обличчя набагато вищі за середнє), які переглянули незліченну кількість зображень і відео. Незважаючи на ці зусилля, про місцезнаходження Валерії досі немає жодної інформації.

Після цього до Дебельна, де зникла дівчинка, було направлено підкріплення. Правоохоронці зазначають, що вони розслідують усе: від викрадення до можливості того, що Валерія знайшла укриття чи попала у нещасний випадок. За словами поліцейських, розслідування триває у цьому місті, оскільки є підстави вважати, що Валерія знаходиться у цьому районі.

Нагадаємо, 3 червня близько 6:50 ранку Валерія вийшла з дому на автобус до школи, однак у навчальному закладі так і не з’явилася. Українська родина проживає у місті Дебельні (Саксонія).Туди матір зниклої разом з двома доньками переїхала восени 2022 року. Батько родини залишився в Україні. Поліція не виключає, що дитину міг викрасти батько. Проте мати Валерії запевняє, що вони мають хороші стосунки. Він заперечує, що причетний до зникнення Валерії та запевняє, що доньки немає поряд. Поліцейські Німеччини у пошуках співпрацюють із колегами з України, Польщі та Чехії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Німеччині вбили жінку та її маму, щоб вкрасти новонароджену дівчинку. До злочину причетна росіянка.