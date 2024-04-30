У Німеччині вбили двох українців: стали відомі нові деталі про підозрюваного росіянина

Характеристика чоловіка неприємно вражає

У справі про подвійне вбивство українців у Німеччині з’явились нові деталі. Підозрюваний росіянин вже не вперше потрапляє в поле зору поліції та має судимість за насильницькі злочини.

57-річний чоловік проживає в Німеччині з початку 1990-х років і неодноразово знаходився на обліку у правоохоронних органів. Подробиці повідомляє видання WELT.

Вбивство українських військових у Німеччині

Росіянин, який напав на українців з ножем, у момент вчинення злочину був нетверезий. Точну кількість алкоголю в крові не повідомляють, але в матеріалах написано, що він був дуже п’яний.

Чоловіка затримали у нього вдома. Його знайшли по краплях крові, які й вели від місця злочину до його будинку. Росіянин не опирався затриманню. При ньому знайшли ніж, який, ймовірно, і є знаряддям злочину.

Поки слідство шукає мотив подвійного вбивства. Розглядається варіант сварки між підозрюваним та жертвами через особисті образи. При цьому слідство не має доказів, що злочин відбувся через політичні мотиви.

Видання пише, ніби українці пили алкоголь разом з росіянином. До такого висновку вони прийшли через велику кількість пляшок і банок з-під алкоголю на місці злочину.

Нагадаємо, що про вбивство двох українців в німецькому місті Мурнау стало відомо увечері 27 квітня. 36-річний чоловік від отриманих ножових поранень помер на місці. 23-річного українця намагались врятувати, але він помер у лікарні.

Підозрюваного затримали по гарячих слідах. Зараз він перебуває під вартою.

Згодом виявилось, що убиті ― військовослужбовці ЗСУ. Вони приїхали у Німеччину на реабілітацію після поранень.

Раніше "Телеграф" писав, що у ЗСУ розповіли, де служив один з вбитих. Він був бійцем Десантно-штурмових військ.