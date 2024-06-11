Поліція розповіла нові подробиці пошук 9-річної Валерії у Німеччині: скасовано розважальний захід і не тільки

Дівчинку шукають з 3 червня

Радіус пошуку 9-річної зниклої українки Валерії у Німеччині розширюють ще більше, адже у Дебельні (Саксонія) після тижня роботи поліції слідів дівчинки не виявила. Також місцевий парк розваг "Karls Erlebnis-Dorf" скасував заплановану подію через ці трагічні новини.

Про це пишуть BILD та Мerkur.de. Зазначається, що вже у вівторок, 11 червня, сотні правоохоронців будуть прочісувати місто, де зникла Валерія, акцентуючись на заході та околицях.

"Ми ще не обшукували інтенсивно ці райони. Спочатку ми зосередилися на маршруті до школи, тепер ми розширюємо радіус", – сказала BILD речниця поліції.

Вона також додала, що до операції окрім правоохоронців, службових собак будуть долучатись безпілотники і вертольоти.

Зникнення дівчинки впливає на все місто, тому Роберт Дал, директор парку розваг "Karls Erlebnis-Dorf", скасував заплановану подію у ньому.

"Дев’ятирічні діти є одними з улюблених гостей Карла. І коли дев’ятирічна дівчинка з Дебельна зникає безвісти, і водночас ми сідаємо і говоримо про те, що там має відбутися в найближчі кілька місяців, щасливі оголошення… це якось виглядає зовсім неправильно", — сказав Дал.

За його словами, зараз розваги не на часі, тому "краще відкласти це і сподіватися, що маленька Валерія знову знайдеться здоровою".

Нагадаємо, 9-річна Валерія зникла рано вранці 3 червня у Дебельні (Саксонія). Там вона проживала разом з мамою та сестрою. Дівчинка не дійшла до школи, але адміністрація навчального закладу не сповістила про це батьків. Про зникнення маленької українки стало відомо лише у другій половині дня.

Раніше "Телеграф" писав, що батько зниклої у Німеччині 9-річної українки записав звернення.