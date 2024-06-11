Полиция рассказала новые подробности поиска 9-летней Валерии в Германии: отменено развлекательное мероприятие и не только

Девочку ищут с 3 июня

Радиус поиска 9-летней пропавшей украинки Валерии в Германии расширяют еще больше, ведь в Дебельне (Саксония) после недели работы полиция следов девочки не обнаружила. Также местный парк развлечений "Karls Erlebnis-Dorf" отменил запланированное событие из-за этих трагических новостей.

Об этом пишут BILD и Merkur.de. Отмечается, что уже во вторник, 11 июня, сотни стражей порядка будут прочесывать город, где исчезла Валерия, акцентируясь на западе и окрестностях.

"Мы еще не обыскивали интенсивно эти районы. Сначала мы сосредоточились на маршруте в школу, теперь мы расширяем радиус", — сказала BILD спикер полиции.

Она также добавила, что к операции кроме правоохранителей, служебных собак будут приобщаться беспилотники и вертолеты.

Исчезновение девочки влияет на весь город, поэтому Роберт Дал, директор парка развлечений "Karls Erlebnis-Dorf", упразднил запланированное событие в нем.

"Девятилетние дети являются одними из любимых гостей Карла. И когда девятилетняя девочка из Дебельна исчезает без вести, и вместе с тем мы садимся и говорим о том, что там должно состояться в ближайшие несколько месяцев, счастливые объявления… это как-то выглядит совсем неправильно", — сказал Дал.

По его словам, сейчас развлечения не так важны, поэтому "лучше отложить это и надеяться, что маленькая Валерия снова найдется здоровой".

Напомним, 9-летняя Валерия исчезла ранним утром 3 июня в Дебельне (Саксония). Там она проживала вместе с мамой и сестрой. Девочка не дошла до школы, но администрация учебного заведения не известила об этом родителей. Об исчезновении маленькой украинки стало известно только во второй половине дня.

Ранее "Телеграф" писал, что отец пропавшей в Германии 9-летней украинки записал обращение.