Репетиція кінця світу? Росію накриває повінь та виверження вулкана (фото, відео)

Затопило навіть аеропорт

В Росії продовжує бушувати негода, адже після смерчу у Сочі, на Чукотці справжній потоп, а на Камчатці прокинувся древній вулкан Безіменний. З затопленого населеного пункту вже евакуюють людей, масштаб лиха досяг значних меж.

Як повідомляють росмедіа, затопило навіть аеропорт на Чукотці. Мости, дороги, будики зруйновані повінню.

"У Білібінському районі Чукотського автономного округу тривалий час йдуть дощі, що призвело до виходу з берегів річки Каральвеєм та підтоплення ділянки міста Білібіно. Постраждав від стихії район Старого порту", — йдеться у повідомлені.

На більшості доріг рух можливий лише на всюдиходах, а деякі траси зовсім перекрито. На фото, які вже публікують у мережі видно, що подекуди відбулось руйнування асфальту та доріг.

Водночас на Камчатці вулкан Безіменний викинув попіл на висоту 12 км. Наразі йому надано "червоний" код авіаційної небезпеки. Його попеловий шлейф поширюється у східному напрямку у бік Берингового моря.

За даними науковців, виверження не несе загрози найближчим населеним пунктам, але небезпечне для туристів, працівників Кумрочського золотосрібного родовища, а також авіації.

Нагадаємо, нещодавно біля Тюмені та Нижнього Тагілу було зафіксовано справжнє торнадо. Постраждало десятки будинків.

Раніше "Телеграф" писав, що Росію накрив потужний ураган "Орхан".