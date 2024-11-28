У Румунії скасували результати виборів президента, але нового голосування не буде

Йдеться про 9 мільйонів бюлетенів

Конституційний суд Румунії ухвалив рішення перерахувати всі дійсні та недійсні бюлетені у першому турі виборів президента.

Про це повідомила прес-служба суду. Це рішення було ухвалено після скарги кандидата в президенти Крістіана Тергеса, який вибув із виборчих перегонів. Він звинуватив центральну виборчу комісію країни у фальсифікації голосів кандидата Олени Ласконі.

Водночас, суд відхилив скаргу кандидата Себастьяном Попеску щодо шахрайства, яке нібито було скоєно кандидатом Келіном Джорджеску.

Згідно з румунським законодавством, у разі анулювання Конституційним судом результату виборів повторне голосування проведуть у другу неділю після дати анулювання рішення.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Румунії оприлюднила остаточні дані після підрахунку всіх бюлетенів. Лідером голосування несподівано став Калін Джорджеску, який одержав 22,94% підтримки виборців. Він критикує Європейський Союз і НАТО, звинувачує країни Заходу у провокуванні війни в Україні та позитивно висловлюється Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що сталося на виборах президента Румунії, і чому це важливо для України.