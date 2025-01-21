Макрон має намір мобілізувати французьку молодь: анонсував нову програму

У Франції хочуть збільшити чисельність армії

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запуск проєкту пошуку в країні великої кількості молодих добровольців. Це необхідно для "підтримки армії" у разі, якщо посиляться загрози, які виникли після початку російського вторгнення в Україну.

Про це пише Le Monde. За словами Макрона, війна в Україні незабаром не закінчиться, але навіть після її закінчення Франції необхідно підтримувати боєздатність, щоб запобігти ризикам її повторного початку.

"Мир та безпека в Європі неможливі без участі європейців і без того, щоб вони самі виступили ініціаторами переговорів", — сказав він.

Президент Франції нагадав про програму загальної національної служби (SNU) та впровадження схожої програми з 2026 року для молоді 15-17 років. Метою є підтримка армії та створення резерву, який можна буде мобілізувати у "потрібний день". За його словами, країна хоче до 2030 року збільшити армію до 210 тисяч активних військовослужбовців та створити резерв у 80 тисяч осіб.

"Наш американський союзник стверджує, що ми маємо більше витрачати на оборону в рамках НАТО, і він має рацію", — підсумував Макрон.

SNU – це програма загальної національної служби, запущена у 2019 році. Вона спрямована на розвиток у молоді 15-17 років відчуття патріотизму та громадянської відповідальності. Вона складається з двох фаз — двотижневі освітні заходи далеко від дому та двотижневі заняття корисною для суспільства роботою. Після цього молодь може добровільно підписати контракт на службу в армії.

Програма зіткнулася з хвилею критики, а її противники вказували на високу вартість та низьку ефективність. Прихильники наголошували, що вона зміцнює соціальну згуртованість та виховує патріотизм.

У нинішньому вигляді програма може бути згорнута через недоліки, проте не виключено, що їй на зміну прийде більш гнучкий формат.

Варто зазначити, що під час попередньої каденції Дональда Трампа в США Макрон виступав за створення єдиної європейської армії, яка діятиме паралельно з НАТО. Він аргументував це тим, що Вашингтон став надто непередбачуваним, тому Європі треба більше покладатися на свої сили.

Ідею тоді підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель, проте проти виступили Польща та країни Балтії, які побоювалися, що це послабить НАТО та підірве відносини зі США. Через внутрішні розбіжності ідея з мертвої точки так і не зрушила, але це призвело до поглиблення відносин між ЄС та НАТО.

Також "Телеграф" раніше писав, що Newsweek поділився прогнозами щодо України. Як стверджується, після інавгурації Трамп чинитиме тиск на Київ та Москву з метою пошуку компромісу.