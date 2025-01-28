Німеччина переживає глибоку економічну кризу: чи впливає це на виплати українцям

Головною причиною кризи є проблеми, які виникли ще у 2018 році

Німеччина зіткнулася з найсерйознішою економічною кризою за останні десятиліття, що може спричинити скорочення ВВП на 0,1% у 2025 році. Це стане першим випадком з моменту об'єднання країни, коли рецесія триватиме три роки поспіль.

Відповідну інформацію повідомили в агентстві Reuters. За прогнозами Німецької асоціації промисловості, поки економіка країни падає, ВВП Єврозони зросте на 1,1%, а світова економіка додасть 3,2%. Президент BDI Петер Ляйбінгер заявив, що головною причиною кризи є структурні проблеми, які виникли ще у 2018 році.

Ляйбінгер наголосив на необхідності термінових інвестицій у модернізацію інфраструктури, зниження цін на енергію та підтримку інноваційного сектору. Він також закликав до скорочення бюрократії та створення стратегії для зміцнення економічної стійкості країни.

Виплати українцям не змінились

На тлі економічних труднощів уряд Німеччини продовжує надавати соціальну допомогу українським біженцям. Програми підтримки включають виплати розміром 563 євро на місяць для самотніх дорослих, 506 євро для кожного з подружжя та 357 євро для дітей до 5 років. Ці кошти покривають витрати на житло та базові потреби.

Разом з тим, на фоні передвиборчих змагань, що наразі тривають в країні, різні німецькі партії висловлюють неоднозначне ставлення до подальшого продовження грошової підтримки українців. Партія "Альтернатива для Німеччини", яка посідає друге місце в рейтингах, заявила, що планує повністю скасувати виплати для біженців, однак може залишити базову підтримку в розмірі 460 євро на місяць, а також ваучери для харчування та побутових потреб.

Інші партії, серед котрих і лідер рейтингів – консервативний блок "ХДС/ХСС" налаштований менш радикально – вони обіцяють сприяти працевлаштуванню українців та полегшити процедуру визнання освітніх документів. Скорочення виплат консерватори передбачають лише для новоприбулих біженців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Німеччина залишається лідером за кількістю розмішених біженців з України – понад 1,1 мільйона осіб. Більшість з них вже не планує повертатися додому та починає облаштовувати постійне життя закордоном.