Германия переживает глубокий экономический кризис: влияет ли это на выплаты украинцам

Главной причиной кризиса являются проблемы, возникшие еще в 2018 году

Германия столкнулась с самым серьезным экономическим кризисом за последние десятилетия, что может повлечь за собой сокращение ВВП на 0,1% в 2025 году. Это станет первым случаем с момента объединения страны, когда рецессия продлится три года подряд.

Соответствующую информацию сообщили в агентстве Reuters. По прогнозам Немецкой ассоциации промышленности, пока экономика страны падает, ВВП Еврозоны вырастет на 1,1%, а мировая экономика прибавит 3,2%. Президент BDI Петер Ляйбингер заявил, что главной причиной кризиса являются структурные проблемы, возникшие еще в 2018 году.

Лейбингер отметил необходимость срочных инвестиций в модернизацию инфраструктуры, снижение цен на энергию и поддержку инновационного сектора. Он также призвал к сокращению бюрократии и созданию стратегии по укреплению экономической устойчивости страны.

Выплаты украинцам не изменились

На фоне экономических трудностей правительство Германии продолжает оказывать социальную помощь украинским беженцам. Программы поддержки включают выплаты в размере 563 евро в месяц для одиноких взрослых, 506 евро для каждого из супругов и 357 евро для детей до 5 лет. Эти средства покрывают расходы на жилье и базовые нужды.

Вместе с тем, на фоне продолжающихся в стране предвыборных соревнований различные немецкие партии выражают неоднозначное отношение к дальнейшему продолжению денежной поддержки украинцев. Занимающая второе место в рейтингах партия "Альтернатива для Германии" заявила, что планирует полностью отменить выплаты для беженцев, однако может оставить базовую поддержку в размере 460 евро в месяц, а также ваучеры для питания и бытовых нужд.

Другие партии, среди которых и лидер рейтингов – консервативный блок "ХДС/ХСС", настроен менее радикально – они обещают содействовать трудоустройству украинцев и облегчить процедуру признания образовательных документов. Сокращение выплат консерваторы предусматривают только новоприбывших беженцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что Германия остается лидером по количеству размещенных беженцев из Украины – более 1,1 миллиона человек. Большинство из них уже не планирует возвращаться домой и начинает обустраивать постоянную жизнь за границей.