Криза більше не загрожує Придністров'ю? Молдова офіційно розпочала допомогу

ЄС підримав фінансово

Молдова офіційно почала перші постачання газу у позику Придністров’ю. Енергетична криза у невизнаному Придністров'ї виникла після того, як Україна припинила транзит російського газу в Європу та Молдову 1 січня 2025 року.

На засіданні Комісії з надзвичайних ситуацій уряду Молдови в суботу, 1 лютого, було прийнято рішення щодо подолання енергетичної кризи в країні, включно з невизнаним Придністров'ям. Про це йдеться в повідомленні молдовського уряду.

Виконувач обов’язків директора компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан повідомив, що постачання газу до Придністров'я розпочалося о 8:30 ранку. Газ подається в трубопровідну систему на лівому березі Дністра в обсягах, достатніх для підтримки тиску. За його словами, йдеться не про нові закупівлі газу урядом на європейському ринку, а про використання ресурсів, що вже знаходяться у молдовській газотранспортній системі.

"Газ постачається в точках виходу в систему, яка управляється "Тираспольтрансгазом"", — заявив Чебан.

Раніше, 31 січня прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан оголосив про остаточну домовленість з Євросоюзом щодо фінансової допомоги у розмірі 64 млн євро, з яких 20 млн призначені для забезпечення газом Придністров'я. Ці кошти також підуть на закупівлю електроенергії для правобережжя та більше половини суми буде виділено як бюджетна підтримка.

Як відомо, з 1 січня 2025 року через закінчення транзитного контракту "Газпром" припинив постачання газу через територію України, нібито через неврегульовані борги "Молдовагазу". "Газпром" оцінював борг у 709 млн доларів, але Кишинів цього боргу не визнає.

Внаслідок відсутності російського газу в Придністров'ї відключено центральне опалення та гаряче водопостачання у житлових будинках, відбуваються віялові відключення електроенергії та зупинено майже всі промислові підприємства.