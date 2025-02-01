Кризис больше не угрожает Приднестровью? Молдова официально начала помощь

ЕС поддержал финансово

Молдова официально начала первые поставки газа в ссуду Приднестровью. Энергетический кризис в непризнанном Приднестровье возник после того, как Украина прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову 1 января 2025 года.

На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы в субботу, 1 февраля, было принято решение о преодолении энергетического кризиса в стране, включая непризнанное Приднестровье. Об этом говорится в сообщении молдавского правительства.

Исполняющий обязанности директора компании "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что поставки газа в Приднестровье начались в 8:30 утра. Газ подается в трубопроводную систему на левом берегу Днестра в объемах, достаточных для поддержания давления. По его словам, речь идет не о новых закупках газа правительством на европейском рынке, а об использовании уже находящихся в молдавской газотранспортной системе ресурсов.

"Газ поставляется в точках выхода в систему, управляемую "Тираспольтрансгазом"", — заявил Чебан.

Ранее, 31 января, премьер-министр Молдовы Дорин Речан объявил об окончательной договоренности с Евросоюзом о финансовой помощи в размере 64 млн евро, из которых 20 млн предназначены для обеспечения газом Приднестровья. Эти средства также пойдут на закупку электроэнергии для правобережья и более половины суммы будут выделены в качестве бюджетной поддержки.

Как известно, с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного контракта "Газпром" прекратил поставки газа через территорию Украины, якобы из-за неурегулированных долгов "Молдовагаза". "Газпром" оценивал долг в 709 млн долларов, но Кишинев этого долга не признает.

В результате отсутствия российского газа в Приднестровье отключено центральное отопление и горячее водоснабжение в жилых домах, происходят веерные отключения электроэнергии и остановлены почти все промышленные предприятия.