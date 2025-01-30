У ЄС хочуть відновити поставки російського газу: придумали оригінальну причину

Така ідея отримала підтримку з боку низки столиць, які побачили у ній спосіб знизити європейські витрати на енергоносії

Європейські чиновники обговорюють можливість поновлення поставок російського трубопровідного газу до ЄС у рамках можливого врегулювання з метою припинення війни проти України. У деяких ця ідея викликала лише обурення.

Про це пише Financial Times, посилаючись на людей, знайомих із перебігом дискусій. Прихильники поновлення купівлі російського газу вважають, що такий хід призведе до зниження високих цін на енергоносії в Європі, а також спонукає Москву сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам привід для реалізації та підтримки режиму припинення вогню.

При цьому подібна ідея вже на момент обговорення викликала негативну реакцію серед найближчих союзників України до ЄС. Водночас деякими німецькими та угорськими офіційними особами такий варіант було схвалено. Також ця ідея отримала підтримку з боку інших столиць, які побачили у ній спосіб зменшити європейські витрати на енергоносії.

"Деякі великі держави-члени чинять тиск на ціни на енергоносії, і це, звичайно, один зі способів їх знизити", — заявив один із чиновників.

FT пише, що відновлення експорту до Європи значно збільшило б доходи Москви. До війни потоки трубопроводами з Росії становили близько 40 відсотків від загального обсягу поставок ЄС, причому Німеччина була найбільшим імпортером.

Чиновники Брюсселя та дипломати деяких країн Східної Європи, багато з яких протягом останніх трьох років працювали над скороченням обсягів імпорту російських енергоносіїв до цього блоку, були обурені такою пропозицією.

"Це божевілля", — сказав один із чиновників. "Наскільки дурними ми можемо бути, навіть якщо думаємо про це як про варіант?"

Один із провідних чиновників Європейської комісії з питань енергетики Дітте Юуль Йоргенсен цього тижня перебуває в США, де зустрічається з експортерами ЗПГ для переговорів, які стосуватимуться потенційних довгострокових поставок.

Заявлена мета ЄС — повністю позбутися російського викопного палива в енергетичній системі блоку до 2027 року. Комісар ЄС з енергетики Ден Йоргенсен має представити план досягнення цієї мети в березні.

Зазначається, що газ, що поставляється з Росії, трубопроводом становив близько 10 відсотків від загального обсягу поставок у 2024 році, але скоротився вдвічі після того, як у січні закінчився транзитний контракт, що дозволяв постачання в ЄС через Україну.

Трубопровід, що залишився, постачає російський газ у блок, — це лінія "Турецький потік" через Туреччину, яка забезпечує Угорщину близько 7,5 млрд кубометрів газу. Будапешт разом із проросійським урядом Словаччини лобіюють ЄС, щоб натиснути на Україну та відновити транзит газу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію. Це потрібно з міркувань національної безпеки. Газотранспортна система України працює у режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура системи підготовлена до такого функціонування.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив Києву, що через відмову від продовження транзиту російського газу до країн Європи його партія готова голосувати за зниження допомоги українським біженцям. На його думку, такий крок стане "адекватними заходами у відповідь". Це вже не перший подібний випад з боку Фіцо, оскільки раніше він погрожував припинити постачання електрики Україні.