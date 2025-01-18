Часу залишилося небагато: коли Росія може напасти на Європу

На думку експертів, напад може статися протягом 1-3 років

Ситуація з безпекою в Європі залишатиметься напруженою, навіть якщо війну Росії проти України буде зупинено у 2025 році. З нинішніми темпами мілітаризації "серйозну загрозу" для НАТО Росія зможе представляти вже 2028 року.

Про це йдеться у матеріалі Welt. Джерела видання зазначають, що зараз немає свідчення підготовки нападу на Європу, але передумови тому вже є.

"Щомісяця у російської армії стає більше танків, більше боєприпасів, більше ракет, більше дронів. Виробництво зростає, запаси на складах зростають", — керівник Українського ситуаційного центру Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фрейдінг.

За даними видання, росіяни виробляють до 3000 КАБ на місяць, а також близько 1,5 мільйона дронів на рік. З них не менше 6000 це дрони типу "Шахед".

При цьому змінюється розмір армії. Наприклад, минулого року Кремль розпорядився збільшити її чисельність до 1,5 мільйона осіб, а щомісяця до лав збройних сил вливається близько 30 тисяч осіб. Видання для порівняння каже, що чисельність Бундесверу становить 180 тисяч осіб.

Експерти також зазначають, що Москва вже розпочала гібридну війну проти Європи та проводить диверсії та кібератаки.

"Російські комбіновані атаки з використанням безпілотників, крилатих ракет і ракет, на жаль, можливі в найближчому майбутньому. Як і розгортання спеціальних військ без національних відзнак та раптові атаки на цілі в Польщі, країнах Балтії, регіоні Балтійського моря або на південно-східному фланзі ", — розповів військовий аналітик Ніко Ланґе.

Депутат Бундестагу Родерік Кізеветтер взагалі допускає, що напад Росії на НАТО можливий в найближчі рік-три. І тут першою ціллю може стати естонське місто Нарва.

З іншого боку, "російська міць" все ж таки має деякі проблеми. Хоч у них багато бронетехніки, але діставати її їм доводиться зі старих радянських запасів, яких має вистачити приблизно на рік війни з поточною інтенсивністю.

Виробництво авіації у них обмежується "двозначною кількістю" на рік, хоча з балістичними та крилатими ракетами справи йдуть трохи краще. Через санкції росіяни мають проблеми з мікрочипами, електронікою та високотехнологічними деталями.

За словами Фрейдінга, НАТО зараз вистачить сили, щоб відбити російську атаку, але це не повинно зупиняти посилення армій країн Альянсу.

Як раніше писав "Телеграф", західні країни мають велику проблему. Там довгий час визнали якість ключовим параметром при створенні військової техніки та підготовці армії. Проте війна Росії проти України показала, що ця стратегія буде нежиттєздатною у разі будь-якого масштабного протистояння.