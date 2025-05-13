Німеччина дала Кремлю ще одне останнє попередження

Німеччина дала Путіну останнє попередження

Німецький канцлер Фрідріх Мерц попередив про запровадження нових санкцій проти Росії. Ці обмеження можуть бути введені, якщо до кінця тижня не буде прогресу у переговорах щодо припинення вогню в Україні.

Як повідомляє The Guardian, нові санкції можуть торкнутися енергетичного та фінансового секторів Росії. "Ми розглядатимемо інші сфери, такі як енергетичний сектор, а також фінансовий ринок", — заявив Мерц.

Німеччина посилює тиск на Кремль після того, як попередній дедлайн Путін проігнорував. Німецька сторона висунула вимогу отримати відповідь від Москви, погрожуючи посиленням санкцій, проте російська сторона не надала жодної реакції.

Речник Кремля Пєсков відреагував на попередні заяви німецької влади, назвавши їх неприйнятними. За його словами, Росія не сприймає "ультиматуми", однак цього разу попередження надходить безпосередньо від канцлера Німеччини.

Наразі, як пишуть журналісти, в Європі утримуються від тиску на Трампа щодо введення додаткових обмежень проти Росії через намагання організувати особисту зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Зеленський ввів нові санкції. Під ударом Куклачов, Джигурда, Расторгуєв, китайські компанії і не тільки.