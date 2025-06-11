Тут раніше були в'язні: українка розповіла про життя в незвичних умовах у Нідерландах (відео)

Окрему увагу привертає безпека мешканців у незвичному житлі

Українська переселенка розповіла про незвичні умови, в яких її родина проживає вже 3 роки в Нідерландах. Після початку повномасштабної війни жінка разом із сім’єю була змушена покинути Україну і знайшла тимчасовий прихисток у будівлі колишньої голландської в’язниці, що нині переобладнана під соціальне житло для біженців.

Дане відео користувачка опублікувала в TikTok. За словами біженки, приміщення частково зберегло елементи попереднього призначення, що надає цьому місцю своєрідної атмосфери.

"Ми живемо в голландській в'язниці вже 3 роки. З минулих часів, коли тут були колишні в'язні, мало що змінилося, хіба що додали невеликий дитячий майданчик", — розповідає жінка.

Попри своєрідну архітектуру, умови проживання доволі комфортні: є простора парковка для автомобілів та окрема велика стоянка для велосипедів. "Тут навіть припадає пилом мій велосипед, на якому я їздила перший рік", — ділиться переселенка.

Жінка зазначає, що за час перебування в Нідерландах сім’я навчилася дотримуватися місцевих правил сортування сміття — відходи збирають окремо, після чого їх спалюють. На території комплексу також облаштовані невеликі городи для мешканців і футбольне поле для дітей.

Окрему увагу привертає безпека мешканців: будівля оснащена домофоном, щоб контролювати вхід у вечірній і нічний час. А через високі паркани, залишені ще з часу, коли будівля використовувалася як виправна установа, потрапити на територію стороннім особам непросто.

"До нас навіть приїжджає кінематограф — мабуть, через атмосферу, що залишилась ще з минулих часів", — додає українка.

Попри все, родина намагається облаштувати нове життя у безпечних умовах та адаптуватися до незвичних реалій вимушеного переселення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що журналістка з України Світлана Рябова, яка переїхала до Фінляндії, поділилася своїми спостереженнями щодо ставлення до українців у цій країні. Попри активну підтримку нашої держави, до самих біженців там нерідко ставляться як до тих, хто ще не повністю інтегрувався в європейське суспільство.