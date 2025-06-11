Здесь раньше были заключенные: украинка рассказала о жизни в необычных условиях в Нидерландах (видео)

Особое внимание привлекает безопасность жителей в необычном доме

Украинская переселенка рассказала о необычных условиях, в которых семья проживает уже 3 года в Нидерландах. После начала полномасштабной войны женщина вместе с семьей была вынуждена покинуть Украину и нашла временное убежище в здании бывшей голландской тюрьмы, ныне переоборудованной под социальное жилье для беженцев.

Данное видео пользователь опубликовала в TikTok. По словам беженки, помещение частично сохранило элементы предварительного назначения, что придает этому месту своеобразную атмосферу.

"Мы живем в голландской тюрьме уже 3 года. С прошлых времен, когда здесь были бывшие заключенные, мало что изменилось, разве что добавили небольшую детскую площадку", — рассказывает женщина.

Несмотря на своеобразную архитектуру, условия проживания достаточно комфортны: есть просторная парковка для автомобилей и отдельная большая стоянка для велосипедов. "Здесь даже пылится мой велосипед, на котором я ездила первый год", — делится переселенка.

Женщина отмечает, что за время пребывания в Нидерландах семья научилась соблюдать местные правила сортировки мусора — отходы собирают отдельно, после чего их сжигают. На территории комплекса обустроены небольшие огороды для жителей и футбольное поле для детей.

Особое внимание привлекает безопасность жильцов: здание оснащено домофоном, чтобы контролировать вход в вечернее и ночное время. А из-за высоких заборов, оставленных еще со времени, когда здание использовалось как исправительное учреждение, попасть на территорию посторонним непросто.

"К нам даже приезжает кинематограф — видимо, из-за атмосферы, которая осталась еще с прошлых времен", — добавляет украинка.

Кроме того, семья пытается обустроить новую жизнь в безопасных условиях и адаптироваться к необычным реалиям вынужденного переселения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что переехавшая в Финляндию журналистка из Украины Светлана Рябова поделилась своими наблюдениями об отношении к украинцам в этой стране. Несмотря на активную поддержку нашего государства, к самим беженцам там часто относятся как к тем, кто еще не полностью интегрировался в европейское общество.