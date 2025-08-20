Вдев’яте став батьком і випустив мемуари: де зараз великий друг України Борис Джонсон (фото)

Після своєї відставки Джонсон продовжує виступати на захист України

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який емоційно відреагував на результати розмови Трампа та Путіна, залишається відомою та впливовою фігурою у міжнародній політиці. Після відставки він повернувся до журналістської діяльності, проводить публічні виступи й продовжує залишатися великим другом для України.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Борис Джонсон і що про нього відомо. Ми довідалися про нього деякі факти.

Борис Джонсон — де зараз і чим займається експрем’єр Великої Британії

Борис Джонсон обіймав посаду прем’єр-міністра Великої Британії з 2019 до 2022 року. Він запам’ятався як лідер, який довів до кінця Brexit, забезпечив однією з перших у світі масову вакцинацію від COVID-19 та став одним із ключових союзників України після початку повномасштабної війни.

Борис Джонсон з 2019 по 2022 рік обіймав посаду прем’єра Великої Британії, Фото: Getty Images

Джонсон став одним із перших світових політиків, хто особисто відвідав Київ навесні 2022 року, продемонструвавши солідарність та рішучість Заходу. Його уряд постачав Україні озброєння та активно просував санкції проти Росії.

Борис Джонсон першим зі світових лідерів відвідав Київ на початку війни, Фото: Getty Images

У липні 2022 року Джонсон був змушений оголосити про відставку на тлі внутрішньополітичного тиску та скандалів, проте навіть після звільнення з посади продовжив залишатися "голосом" підтримки України на міжнародній арені.

Після політики Джонсон активно зайнявся журналістикою та медійною діяльністю. Разом із сім’єю він продовжує жити у Великій Британії. Наразі Борис співпрацює з телеканалом GB News, публікує статті та колонки, а у 2024 році представив свої мемуари Unleashed, які викликали широкий резонанс, адже в ній він поділився скандальними одкровеннями.

Борис Джонсон повернувся до журналістської діяльності, Фото: Getty Images

Однак це не перша його робота, раніше Борис Джонсон випустив книги: "Фактор Черчилля", "З мрією про Рим", "Позичте мені ваші вуха", "Сімдесят дві діви", "Нова британська революція".

Борис Джонсон випустив мемуари, Фото: Getty Images

Щобільше, експрем'єр Великої Британії залишається найвпливовішою фігурою у світовій політиці. На початку серпня 2025 року Джонсон очолив делегацію на Тайвань, де виступив із промовою про захист демократії та важливість міжнародної підтримки.

Також він коментує новини, пов’язані з Україною. Нещодавно він емоційно відреагував на зустріч лідера США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці, назвавши це "найнуднішим епізодом" за всю історію міжнародної дипломатії.

Як зараз виглядає Борис Джонсон, Фото: Getty Images

Окрім цього, політик розвиває публічну кар’єру. На своїй сторінці в Instagram він розповів про свій тур "An Evening with Boris Johnson", у рамках якого зустрічається з глядачами, розповідає про свою політичну діяльність та відповідає на запитання публіки. Ці заходи також включають формат Meet & Greet, де можна особисто поговорити з Джонсоном і сфотографуватися з ним до початку основної події. Наступна зустріч з експрем'єром Великої Британії відбудеться 2 вересня в Единбурзі (Шотландія), вартість квитків становить від 49 фунтів стерлінгів до 145 фунтів стерлінгів (близько 2700 — 8100 гривень).

Борис Джонсон займається публічною кар’єрою

Зазначимо також, що у травні 2025 року Борис Джонсон став батьком вдев’яте. Дочку йому народила його третя дружина Керрі, це четверта спільна дитина пари. Від попереднього шлюбу експрем’єр Великої Британії виховує ще чотирьох дітей, а ще одну доньку Джонсон має від позашлюбного зв’язку з артконсультанткою.

Борис Джонсон у травні 2025 року став батьком вдев’яте

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина прем’єра Великобританії Кіра Стармера і чим займається. Їхня історія кохання почалася з претензій.