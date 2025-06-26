Косплеїть Джонсона чи знову побився з Бріджіт? Українці обговорюють зачіску Макрона на саміті ЄС

Французький лідер справді виглядає незвичайно

Президент Франції Емманюель Макрон спізнився на саміт Євросоюзу у Брюсселі на півтори години та здивував дивною зачіскою, яку тепер не можуть припинити обговорювати українці.

Відповідне фото опублікувало видання Euractiv. Журналісти зазначили, що французький лідер "виглядав помітно скуйовдженим".

Видання припускає, що він міг проспати зустріч через пізнє закінчення саміту НАТО в Гаазі, який пройшов напередодні. Проте деякі інтернет-користувачі в Україні вважають, що у глави держави знову щось пішло не так у сімейному житті, натякаючи на ляпас, який він нещодавно отримав від дружини прямо перед камерами. Бріджіт ударила Емманюеля по обличчю під час виходу з літака у В’єтнамі.

Нагадаємо, між ними існує значна різниця у віці — 24 роки та 8 місяців. Пара познайомилася, коли майбутній президент був учнем у школі La Providence, де Бріджіт викладала літературу та вела театральний клас.

Крім того, українці жартували, що президент Франції поміняв стиліста на фахівця, послугами якого користувався колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Його неслухняна зачіска часто ставала предметом шпильок та обговорень. Джонсон, своєю чергою, заявляв, що вона є частиною його особистості.

Деякі коментатори стверджували, що укладання Макрона називається "гребінь", інші пояснювали, що коли французький лідер виходив з літака, був сильний вітер.

Раніше президент Франції розмістив відео, де йде разом із Володимиром Зеленським. Ролик супроводжується російським треком "Капібару". Схоже, Макрон не знав цього моменту та використав трек для великих охоплень та переглядів, через що отримав хейт росіян.