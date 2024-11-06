Нащадок королівської родини з репутацією ловеласа: яким у молодості був експрем’єр Великої Британії Джонсон (фото)

Влітку минулого року Джонсон став батьком у восьмий раз

Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який висловився про Трампа, давно є яскравою фігурою у світовій політиці. Ще з юного віку він виявляв свої амбіції та відрізнявся сильним характером, харизмою та вмінням привертати увагу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким Борис Джонсон був у молодості та чим захоплювався. До того як піти в політику він активно розвивав кар’єру в іншій сфері та вирізнявся любовними "пригодами".

Дитинство та юність Бориса Джонсона

Британський політик народився 19 червня 1964 року в Нью-Йорку в сім’ї Стенлі Джонсона, колишнього члена Європейського парламенту, та художниці Шарлотти Джонсон Уол. Він став старшим із чотирьох дітей (у нього два брати та сестра). Коли Джонсон був ще маленьким сім’я переїхала до Великобританії.

Відомо, що Джонсон є нащадком королівської родини. Його бабуся по лінії батька Івонн Ейлін Вільямс ("Бабуся Баттер") була нащадком принца Поля фон Вюртембергського. Німецький принц був, своєю чергою, прямим нащадком Георга II.

Родина Бориса Джонсона

У дитинстві Борис зіштовхнувся із проблемами слуху, через що кілька разів переніс операції, але це не завадило йому активно розвиватися у навчанні та спорті. Навчання майбутній політик розпочав у підготовчій школі у Східному Суссексі, потім продовжив навчання у престижній школі Ітон, де виявив себе як яскравий студент, який цікавиться класичною літературою та іноземними мовами.

Оксфордський Клуб Буллінгдон, Борис Джонсон у центрі

Після Ітона Борис продовжив навчання у Баліольському коледжі в Оксфорді, де став однією з провідних фігур. Він був обраний секретарем Оксфордського союзу, активно займався політичною діяльністю та завоював повагу однолітків за свою харизму та лідерські якості. Там він познайомився з молодшим братом принцеси Діани Чарльзом Спенсером, з яким почав дружити.

Яким був у юності Борис Джонсон

Кар’єра журналіста

Борис Джонсон почав свою кар’єру в журналістиці в 1987 році, коли влаштувався в газету The Times як молодший співробітник, проте був звільнений в 1988 році за підробку цитати. Його звинуватили у спотворенні інформації. Однак звільнення не позначилося на його кар’єрі, невдовзі Джонсон почав працювати в The Daily Telegraph і в 1989 став брюссельським кореспондентом.

Там Джонсон також прославився своїми сенсаційними статтями про Європейський Союз, де часто перебільшував чи вигадував факти. Його статті часто містили елементи недостовірної інформації, але знаходили відгук у британської аудиторії, налаштованої скептично стосовно Європейського Союзу. Це допомогло йому стати відомим і в майбутньому сприяло його політичній кар’єрі.

Борис Джонсон розвивався у сфері журналістики

Після роботи у Брюсселі Джонсон став головним редактором The Spectator у 1999 році й обіймав цю посаду до 2005 року. За час роботи його репутація як скандального та провокаційного журналіста зміцнилася. У 2005 році його звільнили з цієї посади за кілька спірних рішень та помилки в редакційній політиці. Проте його популярність у ЗМІ продовжувала зростати, і на початку 2000-х Джонсон вирішив вступити в політику, ставши членом парламенту 2001 року. Його харизма та медійна репутація відіграли важливу роль у його подальшому політичному сходженні.

Репутація ловеласу

Борис Джонсон набув репутації ловеласа у британських ЗМІ та серед громадськості в ході свого публічного життя. Його романи часто ставали темою обговорень, і його любовні стосунки привертали увагу протягом його кар’єри.

До свого першого шлюбу з Алегрою Мостін-Оуен, дочкою колишнього дипломата, Джонсон був відомий своїми романами. Він зустрічався з низкою жінок, серед яких було кілька відомих особистостей. Після весілля з Алегрою у 1987 році він продовжував підтримувати репутацію ловеласа. Однак у 1993 році пара розлучилася.

Борис Джонсон з Алегрою Мостін-Оуен

Через 12 днів після розлучення з Алегрою Джонсон він одружився з Мариною Віллер. У шлюбі з нею у нього народилося четверо дітей. Цей союз тривав 25 років, але у 2018 році пара оголосила про розрив.

Борис Джонсон із другою дружиною Мариною Віллер

Саме тоді стали відомі численні романи Джонсона. Один із найгучніших скандалів стосувався його чотирирічних стосунків із журналісткою Петронеллою Вайатт, які тривали з 2000 до 2004 року. Під час цього роману він також був замішаний у стосунках з іншою журналісткою Анною Фазакерлі.

У 2009 році було розкрито його роман з Хелен Макінтайр, яка народила йому позашлюбну дочку, що викликало судові розгляди та громадські обговорення.

Після розлучення з Мариною Уілер Джонсон зав’язав стосунки з Керрі Саймондс, яка працювала в Консервативній партії, а пізніше займалася лише громадською діяльністю. У 2020 році пара оголосила, що чекає на дитину, а через рік вони зіграли весілля. У грудні 2021 року у пари народилася дочка, а у липні 2023 року у них з’явився син.

Борис Джонсон із третьою дружиною Керрі, Фото: Getty Images

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