Напад Росії на Європу, Tomahawk та ситуація у Молдові. Головні заяви Зеленського з брифінгу

Президент розповів і про гарантії безпеки від США
Президент України Володимир Зеленський зробив кілька гучних заяв про гарантії безпеки з США, ситуацію у Молдові та невідомі дрони над Європою. За його словами, до кінця осені Україна отримає дві системи Patriot. Про це він розповів на брифінгу, де був присутній і "Телеграф".
Що треба знати:
- Україна хоче двосторонню угоду з США щодо гарантій безпеки
- Путін перевірив здатність Європи протидіяти російським дронам
- Україна передала Трампу документ з переліком зброї, яку потребує
Головні заяви Зеленського
- Україна отримає дві системи Patriot восени.
- На зустрічі з США обговорили кілька варіантів гарантій безпеки. Україна хоче двосторонню угоду з США, за яку проголосують у Конгресі США та у нашому парламенті.
- Гостро стоїть зараз питання Молодови. Адже Росія хоче впливати на цю країну і це загрожує Європі.
- Угорщина зараз робить дуже небезпечні речі, в першу чергу для себе, коли розвідує дронами нашу територію.
- Бути цивілізованими з нецивілізованими — це помилка. Це розуміє президент США Дональд Трамп.
- Росія ставить ціль — блекаут в Україні. Кремль ставить собі цю мету кожного року. Якщо буде блекаут у Києві, буде блекаут у Москві.
- Путін не буде чекати завершення війни в Україні. Він відкриє ще одну війну, ніхто не знає де точно, але це буде. І дрони в Європі вже є першими сигналами до цього. Путін перевірив здатність Європи протидіяти російським дронам.
- США допомагатимуть Україні, аби Росія не досягла своїх цілей.
- Україна передала Трампу документи з усіма видами зброї, яку потребує, серед них є і далекобійні ракети. Київ завдає ударів по Росії тією зброєю, яку має, але треба більше.
- Усі гроші в Росії зараз йдуть на війну. Соціальна сфера просідає, що загрожує голодними бунтами, а у Кремлі їх бояться, адже вони закінчуються зміною влади.
Зауважимо, що Зеленський не відповів прямо чи просила Україна у США Tomahawk. Але запит на далекобійну зброю підтвердив, наголосивши, що Київ завдає ударів у відповідь, а не просто атакує РФ.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп готовий зняти обмеження на удари по Росії американським озброєнням.