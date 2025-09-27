Напад Росії на Європу, Tomahawk та ситуація у Молдові. Головні заяви Зеленського з брифінгу

Президент розповів і про гарантії безпеки від США

Президент України Володимир Зеленський зробив кілька гучних заяв про гарантії безпеки з США, ситуацію у Молдові та невідомі дрони над Європою. За його словами, до кінця осені Україна отримає дві системи Patriot. Про це він розповів на брифінгу, де був присутній і "Телеграф".

Що треба знати:

Україна хоче двосторонню угоду з США щодо гарантій безпеки

Путін перевірив здатність Європи протидіяти російським дронам

Україна передала Трампу документ з переліком зброї, яку потребує

Головні заяви Зеленського

Україна отримає дві системи Patriot восени.

На зустрічі з США обговорили кілька варіантів гарантій безпеки. Україна хоче двосторонню угоду з США, за яку проголосують у Конгресі США та у нашому парламенті.

Гостро стоїть зараз питання Молодови. Адже Росія хоче впливати на цю країну і це загрожує Європі.

Угорщина зараз робить дуже небезпечні речі, в першу чергу для себе, коли розвідує дронами нашу територію.

Бути цивілізованими з нецивілізованими — це помилка. Це розуміє президент США Дональд Трамп.

Росія ставить ціль — блекаут в Україні. Кремль ставить собі цю мету кожного року. Якщо буде блекаут у Києві, буде блекаут у Москві.

Путін не буде чекати завершення війни в Україні. Він відкриє ще одну війну, ніхто не знає де точно, але це буде. І дрони в Європі вже є першими сигналами до цього. Путін перевірив здатність Європи протидіяти російським дронам.

США допомагатимуть Україні, аби Росія не досягла своїх цілей.

Україна передала Трампу документи з усіма видами зброї, яку потребує, серед них є і далекобійні ракети. Київ завдає ударів по Росії тією зброєю, яку має, але треба більше.

Усі гроші в Росії зараз йдуть на війну. Соціальна сфера просідає, що загрожує голодними бунтами, а у Кремлі їх бояться, адже вони закінчуються зміною влади.

Зауважимо, що Зеленський не відповів прямо чи просила Україна у США Tomahawk. Але запит на далекобійну зброю підтвердив, наголосивши, що Київ завдає ударів у відповідь, а не просто атакує РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп готовий зняти обмеження на удари по Росії американським озброєнням.