Орбан взявся на рубильник: чи правда, що Україна може залишитися без електрики через Угорщину

Глава МЗС Угорщини назвав і причину, з якої Угорщина це не робитиме

Угорські політики продовжують виступати з публічними антиукраїнськими заявами. Причиною цього є нафтопровід "Дружба" — одна з найбільших систем для транспортування нафти з Росії до країн Європи.

Глава угорського МЗС заявив, що країна може зупинити постачання електроенергії для України — близько 20-40% загального імпорту. "Телеграф" звернувся до експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева, щоб з’ясувати, чи справді Україна може втратити життєво необхідну енергетику через образ політиків сусідньої країни.

Угорщина може, але рішучості не вистачає

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна щомісяця імпортує третину своєї електроенергії з Угорщини і Будапешт міг би створити проблеми для Києва.

Ми могли б створити такі проблеми для сусідньої країни. Ми не хочемо, щоб в українській квартирі, де мешкають маленькі діти, не було опалення. Маленькі діти не можуть відповідати за те, як поводиться колишній актор, а нині їхній президент. Чому я це говорю? Тому що ми вищі за це. Петер Сіярто

Петер Сійярто/Facebook

Сійярто наголосив, що удари по "Дружбі" серйозно б’ють за інтересами Угорщини. Він звинуватив Єврокомісію у мовчазній згоді з діями Києва та назвав її "співучасником нападу України", зазначивши, що під загрозою опинилися постачання енергоносіїв до Угорщини та Словаччини. Міністр також витлумачив слова президента України Володимира Зеленського як "відкриту, грубу та безсоромну загрозу" Будапешту.

За його версією, український лідер дав зрозуміти: якщо Угорщина не займе проукраїнської позиції, як того вимагають Брюссель та Європейська народна партія разом з її угорським партнером партією "Тиса", то нафтопровід "Дружба" і надалі залишатиметься під ударом.

"В Україні проводиться відверта антиугорська політика. Українці очікують, що Брюссель та їхні угорські губернатори чинять на Угорщину достатній тиск, щоб вона відмовилася від своєї нинішньої позиції і перейшла на позицію, яка повністю суперечить угорським інтересам, але відповідає українським", — заявив Сійярто.

Він нагадав, що нафта надходить до Угорщини двома шляхами — з Росії по "Дружбі" та з Хорватії через трубопровід "Адрія", проте його потужностей недостатньо.

"Постачання енергоносіїв — це не політичне і не ідеологічне питання. Обстріли "Дружби" шкодять не Росії, а угорцям і словакам", — підсумував міністр.

Будапешт вже заробив мільйони євро

Україна імпортує електроенергію з Угорщини за ринковими тарифами, переважно в денні та вечірні години, коли попит та ціни є найвищими.

За словами аналітика Дар’ї Орлової, взимку 2025 року ціни на угорську електроенергію для України коливалися в межах 170-200 євро за мегават-годину, навесні та влітку — 120-140 євро.

"За перші 5 місяців 2025 року Україна імпортувала з Угорщини електроенергії на суму 54 млн євро. Наприклад, у лютому вартість імпорту склала 16 млн євро, а в травні — 9 млн євро", — уточнила експерт.

Імпорт електроенергії в Україну

Наразі технічна можливість імпорту електроенергії з Угорщини становить 600 МВт на годину, тоді як для експорту з України до Угорщини є 300 МВт.

"Угорщина залишається лідером як за обсягами імпорту електроенергії в Україну, так і з експорту з України. За першу половину червня 44% усієї імпортної електроенергії Україна отримала саме з Угорщини. У структурі експорту частка Угорщини становить 58%", — додала Орлова.

Україна залишиться без світла у найважчий період?

У коментарі "Телеграфу" експерт з питань енергетики, керівник спецпроєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев зазначив, що позиція угорського політика виглядає дивною з кількох причин.

Мені незрозумілі дві речі. Перше, яке стосується цей політик до діяльності приватної угорської нафтопереробної компанії, яка має заводи по всій Європі, яка вже давно диверсифікувала джерела постачання нафти для цих заводів. Друге, мені незрозуміло, яким чином будь-який політик може втрутитися у діяльність незалежного енергетичного регулятора. Тобто це порушення як мінімум двох регламентів однієї директиви Європейського парламенту та Ради щодо роботи ринку електричної енергії Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев/Facebook

Експерт наголосив, що законодавство ЄС прямо забороняє будь-яке втручання урядів у функціонування енергетичних ринків.

"Може, потрібно цьому політику спочатку почитати чинне законодавство, якого він повинен дотримуватися", — додав він.

Водночас Рябцев вважає, що Україна має право і має переглянути свою позицію щодо транзиту російської нафти.

"Може й Україні варто подбати про власну національну безпеку і згадати, що угода про асоціацію з ЄС містить можливість не виконувати транзитні договори, якщо їх виконання шкодить національним інтересам держави транзитера, а саме України. Напевно, щоб припинити ці розмови, варто розірвати контракт між "Укртранснафтою" та "Транснефтою" України, тому що це взагалі нагадує постачання бензину нацистською Німеччиною під час битви під Москвою в Японію через територію Радянського Союзу", — заявив він.

Рябцев зазначив, що нинішня ситуація є нонсенсом, адже Україна фактично транзитом допомагає наповнювати бюджет країни-агресора.

"Це нонсенс взагалі. Ми транзитуємо через свою територію російську нафту, поповнюючи федеральний бюджет Російської Федерації. Скільки ми можемо це робити?", — Наголосив він.

На його думку, угорські політики, які так болісно заступаються за функціонування нафтопроводу "Дружба", дбають не про національну безпеку, а про власну вигоду.

"Бо іншим, ніж певними фінансовими вливаннями в ці політичні сили з боку російських структур чи якихось приватних структур, пояснити таку позицію важко", — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що з початку 2025 року Будапешт блокує відкриття першого переговорного кластера про вступ України до Європейського Союзу. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що інтеграція України до ЄС приведе війну до Європи. "Ми не хочемо бути в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни і становить неминучу загрозу для нас", — заявляв він.