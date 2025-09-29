Орбана умножат на ноль? В Европе готовы к решительным действиям по вступлению Украины в ЕС

План "выключения Венгрии" обсудят на саммите 1 октября

В ЕС пытаются обойти вето Венгрии на вступление Украины в союз и использование конфискованных активов РФ. Для этого президент Европейского Совета Антониу Коста возглавил усилия по продвижению заявки Киева.

Что нужно знать:

ЕС планирует продолжить евроинтеграцию Молдовы и Украины, несмотря на вето Орбана

Киев завершает процесс проверки законодательства к вступлению в ЕС

На саммите в Копенгагене будут обсуждать противостояние дронам и вопрос Венгрии

ЕС готовится обойти вето Орбана

Как пишет POLITICO, ссылаясь на источники, Коста пытался получить поддержку от столиц ЕС для оптимизации процесса вступления новых членов. Его работа была направлена на поиск выхода из тупика относительно потенциального членства Украины и Молдовы.

Известно, что уже 1 октября должен пройти саммит в Копенгагене, где этот вопрос будет вынесен на повестку дня. Коста подчеркнул, что дипломатическое наступление – это попытка обойти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Ведь именно он использовал право вето, чтобы притормозить путь Украины к членству в ЕС.

Сейчас действующие правила требуют, чтобы все 27 стран-членов ЕС дали зеленый свет каждому этапу процесса присоединения. Однако члены Евросоюза уже нашли несколько путей, как обойти это. Более того, комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос 29 сентября приехала в Украину, ведь Киев завершает процесс проверки законодательства.

"Все кластеры были проверены в рекордно короткие сроки. Украина выполнила свои обязательства. Украина готова к следующему шагу. Теперь государства-члены должны дать зеленый свет, – сказал Кос. — Ни Украина, ни Европа не могут позволить замедлить темпы реформ в Украине. Сейчас самое время их ускорить".

Кроме того, известно, что Орбан препятствует плану ЕС по конфискации активов. Однако Комиссия уже якобы нашла юридический окольный путь, чтобы "выключить Венгрию" из процесса принятия решений. Этот план планируют обсудить на саммите в Копенгагене, а в конце октября планируется достичь официального решения.

"Цель [в Копенгагене] – заручиться достаточной поддержкой со стороны других стран, чтобы изолировать Орбана, – сказал дипломат ЕС. — Мы находимся в серой зоне".

Саммит ЕС в Копенгагене

1 октября в Копенгагене пройдет неформальный саммит лидеров Евросоюза, на котором обсудят новую стратегию обороны и вопрос Венгрии. Встреча состоится на фоне последних дроновых провокаций России в ЕС.

На саммитах будут обсуждать создание "стены дронов" для обнаружения, отслеживания и уничтожения беспилотников, а также проекты для быстрого реагирования на вторжение самолетов в небо Европы. Кроме того, планируют поговорить и о вето Орбана и путях его преодоления.

Ранее "Телеграф" писал, что в Европарламенте рассказали, что стоит за политикой венгерского правительства.