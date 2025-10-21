П'яний українець в Польщі влаштував ДТП на машині вартістю 11,45 млн грн (фото)

Винуватець ДТП намагався втекти, залишивши авто

У неділю, 19 жовтня, близько третьої години ночі п'яний українець на дорогій автівці влаштував ДТП Польщі. Аварія сталася у центрі Варшави, на Алеях Єрусалимських поблизу вулиці Познанської.

Що треба знати:

Нетверезий громадянин України на дорогому Mercedes ззаду влетів в інше авто

Після аварії українець намагався втекти, кинувши машину

Його впіймали свідки ДТП

Як інформує видання Miejski Reporter, за попередніми даними, 32-річний громадянин України, керуючи автомобілем Mercedes за 11,45 млн гривень, врізався ззаду в автомобіль Toyota з пасажирами. Це сталося перед пішохідним переходом.

Mercedes отримав пошкодження

Toyota пошкоджена ззаду

Наслідки нетверезого водіння

ДТП трапилася перед пішохідним переходом

На місці працювала поліція

Згідно з повідомленнями з місця події, водій Mercedes, після вчинення ДТП, намагався втекти пішки. За ним погналися свідки аварії та спіймали "після нетривалого переслідування".

Алкотестер виявив вміст алкоголю в крові українця понад 2 проміле. Його заарештували. 2 проміле алкоголю — це сильний ступінь сп'яніння, значно вищий за допустиму норму (в Україні це 0,2 проміле).

Внаслідок ДТП 36-річний водій Toyota отримав травми. Чоловіка госпіталізували.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Польщі п'яний українець відкусив шматок поліцейської машини. Працівники поліції заявили, що їхні службові автомобілі, які експлуатуються під час різних ситуацій, "бачили багато" під час транспортування зловмисників, але з укусами вони зіткнулися вперше.