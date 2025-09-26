Вбили шістьох людей, серед яких дитина. Чим закінчилась гучна справа про ДТП за участі Зайцевої та Дронова

Зіткнення Lexus та Volkswagen закінчилось трагедією

У Харкові 18 жовтня 2017 року сталась страшна аварія, яка забрала життя шістьох осіб. Серед них була 15-річний підліток та її мама. Тоді авто під керуванням 49-річного Геннадія Дронова врізалося в Lexus, яким керувала 20-річна студентка Олена Зайцева. Про це "Телеграф" розповів у матеріалі "Довічне за підлітка, чотири роки за дитину: п'ять вироків українських судів між справедливістю та скандалом".

Що важливо знати:

Внаслідок ДТП у Харкові було збито 11 осіб, з яких шість загинуло

В аналізах Зайцевої виявили опіати та фенобарбітал

Зайцева та Дронов отримали по 10 років тюрми

Смертельна ДТП за участі доньки харківського бізнесмена

ДТП сталась 18 жовтня 2017 року близько 20:45 на вулиці Сумській в Харкові. За даними слідства, позашляховик Volkswagen Touareg під керуванням Дронова врізався в Lexus, де за кермом була студентка Зайцева. Внаслідок зіткнення автомобілі протаранили натовп людей, які чекали на зупинці громадського транспорту.

Зайцева і Дронов у суді

На той момент Олену Зайцеву вже тричі притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та проїзд на червоне світло. Вона до того ж донька харківського бізнесмена та зведена сестра колишнього заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева.

Внаслідок аварії було збито 11 осіб: 5 загинули на місці, 6 опинилися в лікарні, одна з постраждалих невдовзі померла. Одна з потерпілих була вагітна, її терміново госпіталізували. Її ввели у штучну кому, аби врятувати життя. Згодом вона успішно народила й вийшла з лікарні.

Лексус Зайцевої після ДТП

Спочатку слідство було відкрито лише проти Зайцевої, а Дронов проходив у справі як потерпілий. Але згодом це змінилась, йому інкримінували порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. На момент аварія Зайцева заперечувала, що була під наркотиками, але експертиза показала інше. У обвинуваченої були виявлені опіати, фенобарбітал і метаболіти анальгіну. У сечі також знайдено кодеїн та фенобарбітал — речовини, що належать до категорії наркотичних, обіг яких в Україні обмежено, але допускається вживання в окремих випадках за суворим контролем.

Олена Зайцева та Геннадій Дронов

Вирок суду та зникнення лікарки: чим закінчилась справа Зайцевої і Дронова

У суді сторона обвинувачення вимагала для кожного з них 10 років позбавлення волі. У лютому 2019 року Київський районний суд Харкова оголосив вирок обом учасникам ДТП — 10 років позбавлення волі. Олена Зайцева отримала також позбавлення прав на керування транспортним засобом на 3 роки. Зараз вона відбуває покарання у виправному центрі на Дніпропетровщині.

Цікаво, що під час судового розслідування зникла лікар-нарколог Олена Федірко. Саме вона проводила огляд Зайцевої відразу після ДТП.

Відомо, що на одному з засідання суду Олена визнала свою провину і покаялась. Але це не пом'якшило вирок суду. Від аварії Зайцевої та Дронова загинуло 6 осіб, черед них 15-річна дівчинка і її мати.

Донька бізнесмена з Харкова та бізнесмен: що відомо про учасників ДТП

Олена Зайцева — на момент аварії студентка Харківського національного університету імені Каразіна, вчилась на факультеті соціології. Її батько харківський бізнесмен Василь Зайцев, президент ТОВ "Група — Тайфун", а також голова правління і генеральний директор ПРАТ ВТП "Укренергочормет". У суді визнала провину, проїхала на заборонений колір світлофора, але вживання наркотиків заперечувала. Заяву про умовно-дострокове звільнення подавати відмовилась.

Олена Зайцева у суді

Геннадій Дронов — на момент ДТП йому було 49 років. Працював бізнесменом — продавав продукти, тютюнові вироби та здавав нерухомість в оренду. Визнав у суді, що поїхав не жовте світло світлофора.

Геннадій Дронов

