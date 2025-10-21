Пьяный украинец в Польше устроил ДТП на машине стоимостью 11,45 млн грн (фото)

Виновник ДТП пытался сбежать, оставив авто

В воскресенье, 19 октября, около трех часов ночи пьяный украинец на дорогом автомобиле устроил ДТП в Польше. Авария произошла в центре Варшавы, на аллеях Иерусалимских близ улицы Познанской.

Что нужно знать:

Нетрезвый гражданин Украины на дорогом Mercedes сзади влетел в другое авто

После аварии украинец пытался скрыться, бросив машину

Его поймали свидетели ДТП

Как информирует издание Miejski Reporter, по предварительным данным, 32-летний гражданин Украины, управляя автомобилем Mercedes за 11,45 млн гривен, врезался сзади в автомобиль Toyota с пассажирами. Это произошло перед пешеходным переходом.

Mercedes получил повреждение

Toyota повреждена сзади

Последствия нетрезвого вождения

ДТП произошло перед пешеходным переходом

На месте работала полиция

Согласно сообщениям с места происшествия, водитель Mercedes, после совершения ДТП, пытался сбежать пешком. За ним погнались свидетели аварии и поймали "после непродолжительного преследования".

Алкотестер обнаружил содержание алкоголя в крови украинца более 2 промилле. Его арестовали. 2 промилле алкоголя — это сильная степень опьянения, значительно выше допустимой нормы (в Украине это 0,2 промилле).

В результате ДТП 36-летний водитель Toyota получил травмы. Мужчину госпитализировали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Польше пьяный украинец откусил кусок полицейской машины. Сотрудники полиции заявили, что их служебные автомобили, эксплуатируемые в различных ситуациях, "видели многое" во время транспортировки злоумышленников, но с укусами они столкнулись впервые.