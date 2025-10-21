Пьяный украинец в Польше устроил ДТП на машине стоимостью 11,45 млн грн (фото)
Виновник ДТП пытался сбежать, оставив авто
В воскресенье, 19 октября, около трех часов ночи пьяный украинец на дорогом автомобиле устроил ДТП в Польше. Авария произошла в центре Варшавы, на аллеях Иерусалимских близ улицы Познанской.
Что нужно знать:
- Нетрезвый гражданин Украины на дорогом Mercedes сзади влетел в другое авто
- После аварии украинец пытался скрыться, бросив машину
- Его поймали свидетели ДТП
Как информирует издание Miejski Reporter, по предварительным данным, 32-летний гражданин Украины, управляя автомобилем Mercedes за 11,45 млн гривен, врезался сзади в автомобиль Toyota с пассажирами. Это произошло перед пешеходным переходом.
Согласно сообщениям с места происшествия, водитель Mercedes, после совершения ДТП, пытался сбежать пешком. За ним погнались свидетели аварии и поймали "после непродолжительного преследования".
Алкотестер обнаружил содержание алкоголя в крови украинца более 2 промилле. Его арестовали. 2 промилле алкоголя — это сильная степень опьянения, значительно выше допустимой нормы (в Украине это 0,2 промилле).
В результате ДТП 36-летний водитель Toyota получил травмы. Мужчину госпитализировали.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Польше пьяный украинец откусил кусок полицейской машины. Сотрудники полиции заявили, что их служебные автомобили, эксплуатируемые в различных ситуациях, "видели многое" во время транспортировки злоумышленников, но с укусами они столкнулись впервые.