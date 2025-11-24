Прямо перед поліцією: у Польщі українця суворо покарали через кумедну причину (відео)

Чоловік отримав великий штраф

У польському місті Глівіце українець отримав великий штраф через те, що з даху його напівпричепа зірвалася крижана брила і приземлилася просто перед машиною дорожньої поліції. Водій не виконав належного очищення свого транспортного засобу, що й привело до покарання.

Що потрібно знати:

За кермом авто знаходився 43-річний уродженець України

Поліція виписала чоловікові штраф у розмірі 3000 злотих

Правоохоронці нагадують, що водій несе повну відповідальність за підготовку автомобіля та причепа до дороги

Інцидент трапився під час руху автомагістраллю А4 у Польщі. На камери поліцейських зафіксовано момент, як з даху причепа впав лід і впав на дорогу. Про це повідомили на сайті поліції Сілезького воєводства.

Зазначається, що водія з України було покарано штрафом у розмірі 3000 злотих (майже 35 тисяч гривень).

У поліції нагадали, що кожен водій несе відповідальність за правильну підготовку автомобіля та причепа до руху. Видалення снігу, льоду та будь-яких забруднень із частин транспортного засобу — це не лише питання естетики, а й обов’язок, встановлений законом, а також елемент базової безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в центрі Варшави український блогер розбив розкішний спорткар.