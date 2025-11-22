П’яний українець у Польщі влаштував абсурдне шоу після ДТП (фото)
-
-
Цікаво, що в місті, де стався інцидент, раніше вже траплялись дуже дивні ситуації з українськими чоловіками напідпитку
П’яний українець у Польщі "залетів" на острівець безпеки на кільцевій розв'язці, утік пішки — а потім попросив копа …подмухати в алкотестер. Інцидент стався в Сохачеві.
Що потрібно знати:
- У 27-річного українця виявили 1,6 проміле алкоголю, що майже у 8 разів перевищує норму
- Водія затримали, вилучили права та оголосили підозру
- Це вже не перший дивний інцидент за участі п’яних українців у Сохачеві
Поліція називає інцидент дивним. Вночі патрульні отримали повідомлення про аварію на вулиці Жирардовській — Mitsubishi заїхав на острівець безпеки. Свідки розповіли, що чоловік після зіткнення втік на бічну вулицю та намагався сховатися. Поліцейські швидко наздогнали його.
Під час спілкування 27-річний водій-українець… попросив офіцера подути за нього в алкотестер. Чоловік зізнався, що вживав алкоголь ще вдома, але, очевидно, сподівався уникнути відповідальності таким способом. Офіцери провели тест чоловіка — результат показав 1,6 проміле, що майже у вісім разів перевищує дозволену норму.
Правоохоронці затримали водія, вилучили водійські права та доставили його до лікарні для медичного огляду. Після цього чоловіка взяли під варту. Йому вже оголошено підозру у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. За це передбачено до трьох років позбавлення волі
