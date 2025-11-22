П’яний українець у Польщі влаштував абсурдне шоу після ДТП (фото)

Цікаво, що в місті, де стався інцидент, раніше вже траплялись дуже дивні ситуації з українськими чоловіками напідпитку

П’яний українець у Польщі "залетів" на острівець безпеки на кільцевій розв'язці, утік пішки — а потім попросив копа …подмухати в алкотестер. Інцидент стався в Сохачеві.

Що потрібно знати:

У 27-річного українця виявили 1,6 проміле алкоголю, що майже у 8 разів перевищує норму

Водія затримали, вилучили права та оголосили підозру

Це вже не перший дивний інцидент за участі п’яних українців у Сохачеві

Поліція називає інцидент дивним. Вночі патрульні отримали повідомлення про аварію на вулиці Жирардовській — Mitsubishi заїхав на острівець безпеки. Свідки розповіли, що чоловік після зіткнення втік на бічну вулицю та намагався сховатися. Поліцейські швидко наздогнали його.

Під час спілкування 27-річний водій-українець… попросив офіцера подути за нього в алкотестер. Чоловік зізнався, що вживав алкоголь ще вдома, але, очевидно, сподівався уникнути відповідальності таким способом. Офіцери провели тест чоловіка — результат показав 1,6 проміле, що майже у вісім разів перевищує дозволену норму.

Що побачила поліція на місці ДТП

Правоохоронці затримали водія, вилучили водійські права та доставили його до лікарні для медичного огляду. Після цього чоловіка взяли під варту. Йому вже оголошено підозру у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. За це передбачено до трьох років позбавлення волі

Раніше "Телеграф" розповідав про інший випадок дивної поведінки п'яного українця в тому ж місті. Він врешті відкусив шматок поліцейської машини.