США справді щось знали про теракт у Москві? У мережі показали цікаве з "Крокус Сіті"

Посольство США, Великої Британії та Німеччини – попереджали власних громадян про загрозу терористичних актів у Москві

Один із затриманих за підозрою у скоєнні теракту у "Крокусі" відвідував концертний майданчик до 22 березня. Чоловік хотів дізнатись подробиці.

Про це повідомляють телеграм-канали. За даними росЗМІ, чоловік, який представився при затриманні як Фарідуні Шамсіддін, був у "Крокус Сіті Холлі" 7 березня. Фотограф, який його зняв, впізнав підозрюваного після публікації відео допиту.

Окрім цього, близький до силовиків канал "112" пише, що затриманий відвідував "Крокус" "напередодні" теракту — щоб "подивитися планування, розташування постів охорони та прорахувати шляхи відходу".

Підозрюваний у скоєнні теракту у "Крокусі"

Підозрюваний у скоєнні теракту у "Крокусі"

Пізніше 8 березня посольство США, Великої Британії та Німеччини – попередили власних громадян про загрозу терористичних актів у Москві. Вони рекомендували уникати скупчень людей, стежити за оточенням та повідомленнями у місцевих ЗМІ.

"Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти найближчим часом планують атакувати великі скупчення людей у Москві, включаючи концерти. Громадянам США рекомендовано уникати великих натовпів протягом наступних 48 годин", — йшлося у пресрелізі посольства.

Нагадаємо, у США вже поінформовані про подію у російському концерт-холі "Крокус Сіті Холл". Американці не вбачають ознак того, що до розстрілу людей причетна Україна.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що наразі має у своєму розпорядженні лише попередню інформацію і намагаються отримати додаткові відомості. А у МЗС Росії вже відреагували на позицію США. Спікер міністерства Марія Захарова звинуватила американців в тому, що вони роблять висновки "в розпал трагедії" та "видають індульгенції".