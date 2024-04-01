Що Путін робитиме після терактів у "Крокусі": в ГУР назвали 5 наслідків

Теракт у "Крокусі" з російської трагедії перетворюється у "путінську зброю"

Теракт та стрілянина у "Крокус Сіті Хол" матимуть певні наслідки для Росії, але більшість з них це грамотно продумані ходи диктатора Володимира Путіна. Після цих подій він посилить антитерористичні заходи, які торкнуться будь-кого, хто не погоджується з путінським режимом.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. На його думку, теракт у "Крокусі" зіграв на руку Путіну, тепер у нього є ще один важіль тиску на росіян.

За словами Скібіцького, він продовжить сіяти свою пропаганду та ще більше посилюючи мілітаризацію РФ. І цей інформаційний тиск буде відчутний не тільки на території країни-агресона, адже наразі російські дезінформаційні статті, новини швидко розлітаються по світу і сприймаються деякими країнами серйозно.

Скібіцький також каже, що неминуче посилення центральної влади, яка буде присікати будь-яке "інакомислення". Повноваження спецслужб та поліції можуть розширитися, аби сприяти цьому, посилення контррозвідувальних поліцейських режимів.

На думку представника ГУР, про цей теракт ще довго буде говорити і сам Путін, і, як наслідок, світ.

"Московія завжди використовувала такі акти зовнішнього ворога для того, щоб консолідувати суспільство перед зовнішнім ворогом", — каже Скібіцький.

Він зауважив, що таким ворогом для Росії наразі є США та НАТО. Путін, у позиції захисника держави, буде не тільки карати висловлення проти його влади, але й нав'язувати народу "загрозу міжнародного" плану. Теракт у "Крокусі" з російської трагедії перетворюється у "путінську зброю".

І ще одним наслідком усіх цих дій Путіна та його влади буде ще більше мовчання суспільства, воно буде ще більше закриватися, тому про створення гідної опозиції зараз і не можна говорити.

Скібіцький каже, що прямо ніхто не називає замовника теракту, але, аналізуючи наслідки події, можна побачити відповідь.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кремлі розповіли, як Путін "насправді" сприйняв теракт у "Крокусі".