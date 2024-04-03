Если Путин объявит мобилизацию, она станет последней "мирной" в РФ: социолог назвал причины

Россияне стали хуже жить и большинство из них не хотят умирать за диктатора

Несмотря на то, что в Кремле хотят призвать на службу 150 тысяч человек, президент РФ Владимир Путин пока не объявлял масштабную мобилизацию. Если он это сделает, то будут крайне негативные последствия, но без серьезных протестов в обществе.

Такое мнение озвучил в интервью "Телеграфу" глава Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга. По его словам, Путин сам понимает, что у него есть определенные лимиты на тоталитарные замашки.

По словам Шульги, 74% россиян против новой волны мобилизации. При этом, если российский президент ее все же объявит, то россияне вряд ли выйдут на протесты или митинги против власти.

"В Кремле понимали, что вторая волна мобилизации будет намного тяжелее первой. Еще год назад они создали электронный реестр. Думаю, что могут и границы закрыть. Они будут технически лучше подготовлены", — считает эксперт.

Но в целом новая масштабная мобилизация будет иметь крайне негативные последствия в российском обществе. Александр Шульга напомнил, что Владимир Путин уже давал обещание не объявлять массовой мобилизации, но один раз его уже нарушил. И если нарушит его второй раз, то это может стать "последними лимитом".

"Этот лимит в том, что вы не лезете в политику, а я вам даю более-менее жить, зарабатывать или что-нибудь. Он уже нарушил о "зарабатывать", а теперь вопрос еще и о "жить". Россияне вроде бы не лезут в политику. Но все равно ему мало. У них ухудшается жизнь, а их забирают на войну. Думаю, что даже у путинского режима есть лимиты, несмотря на все тоталитарные замашки", — считает Шульга.

Но, несмотря на вероятные негативные последствия, Кремль вполне может объявить еще одну волну мобилизации, но она станет последней. Хоть и без серьезных потрясений и беспорядков.

Подробнее о мобилизации в РФ читайте в нашем материале: "Россию ждет последняя мобилизация": социолог о смерти Путина, рисках для Кремля и настоящих россиянах.

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