Юрій Великий з "Квартал 95" повеселив українців новою пародією на хворого Кадирова (відео)

Комік зобразив хворого Кадирова у спортзалі

Популярний український комік, пародист та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який раніше пародіював Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", з початку війни почав робити кумедні пародії на росіян і все, що з ними пов’язано. Так, цього разу комік порадував українців новою пародією на хворого Рамзана Кадирова.

У своєму ютуб-каналі Юрій Великий опублікував нову пародію на Кадирова у спортзалі. У ролику комік приміряв на себе образ путінського посіпаки Кадирова, який "качає біцуху" гантелею із туалетного паперу. Виглядає він дуже комічно та навіть правдоподібно. А як зазначили користувачі у коментарях до відео — Великий у своїй пародії виглядає навіть краще, ніж оригінал.

Як відомо, вже кілька років ходять чутки про хитке здоров’я Кадирова. Щоб їх спростувати, він записує відосики своїх прогулянок із задишкою, викладає ролики з тренажерного залу, де він нібито займається спортом. Тому комік вирішив зробити пародію саме на Кадирова, який займається спортом.

Не залишив без уваги Юрій Великий і недавнє призначення 16-річного сина Кадирова Адама куратором російського університету спецназу.

"Все найцікавіше про здоров’я Кадирова та нові призначення Адама, дивіться в цій пародії", — написав Юрій Великий у підписі до відео на ютуб.

Користувачі не пройшли повз і тут же почали коментувати нову пародію коміка на Кадирова:

Раніше "Телеграф" розповідав, Юрій Великий із "Квартал 95" насмішив влучною пародією на путіна. Вийшло як завжди дуже весело та натурально.