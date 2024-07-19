Частину Донбасу залишили без води: у Росії заявили про диверсію на важливому трубопроводі

Про прорив на насосній станції дізналися, коли системи спочатку показали різке підняття тиску, а потім падіння

Частина тимчасово окупованої Донецької області залишилася без води через прорив на трубопроводі "Дон-Донбас". Є дві версії, чому сталася аварія.

Про це пише Telegram-канал Baza, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що невідомий перекрив засувку, після чого трубу прорвало, і подача води зупинилася.

"За даними "Бази", прорив стався 17 липня близько 13 години в Ростовській області в районі хутора Едуш, неподалік місцевого цегельного заводу. Хтось перекрив засувку і відламав штурвал — через 10-15 хвилин після перекриття стався гідроудар, і трубу розірвало у самому вразливому місці. Про прорив на насосній станції дізналися, коли системи спочатку показали різке підвищення тиску, а потім — падіння", — йдеться у повідомленні.

Джерела пабліка повідомляють, що є дві основні версії події. Перша – диверсія. Друга — засувку перекрила знаюча людина, яка, ймовірно, працювала на трубопроводі або будувала його.

"Можливо, це хтось із субпідрядників чи робітників вирішив так помститися за несплату", — пише Baza.

Зазначається, що трубу вже намагаються відремонтувати, проте скільки часу займе відновлення поки невідомо.

У місті є запас води, проте, чи вистачить його до відновлення трубопроводу, також невідомо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Ростовській АЕС у Росії стався "збій". Уряд запевняє своїх громадян, що панікувати немає приводу, але у мережі з’являється інша інформація.