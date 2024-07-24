"Вечно с буквой "зю" случаются неприятности": в Белгороде водитель влетел в Zвастику (фото и видео)

Это уже не первая неприятность с ней

В ночь на среду, 24 июля, в российском Белгороде автомобиль влетел в инсталляцию с буквой Z, ставшую символом российской войны против Украины. По дороге водитель протаранил другой автомобиль и снес два столба.

Об этом сообщают местные паблики. ДТП произошла в районе перекрёстка с улицей 5 Августа. Примечательно, что это дата освобождения Белгорода от немецких фашистов в 1943 году, также именно 5 августа там День города. И вот теперь, спустя 80 лет улицы российского Белгорода изуродованы новым фашистским символом.

Водитель за рулем BMW зацепил стоящий Renault, но продолжил движение. Далее он снес два столба и врезался в мерзкую конструкцию, которую авторы канала, рассказывая о ДТП, назвали "арт-объект". По словам свидетелей, водитель BMW мог быть пьян.

Аварию активно обсуждают в сети жители города. Они отмечают, что с этим символом войны постоянно случаются какие-то неприятности. Кто-то с иронией пишет, что усматривает в этом "дискредитацию армии".

"Да что же это такое! Вечно с буквой "зю" случаются какие-то неприятности", "Усматриваю тут дискредитацию армии я", "Надо уже резиновой инсталляцию делать", "Она ж уже и горела", — пишут в комментариях.

Для справки: с конца февраля — начала марта 2022 года символ "Z" стали повсеместно использовать для поддержки вторжения России в Украину. "Z" часто сравнивается со свастикой, она выглядит как одна из ее частей. Россия спонсирует "Z"-флешмобы в социальных сетях, букву наносят на предметы одежды, здания, автотранспорт. На выступающих против использования "Z" в РФ заводят уголовные дела.

Как сообщал "Телеграф", 12 июля, служебный автомобиль с заместителем министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимиром Локтюшевым попал в ДТП. В результате столкновения высокопоставленный чиновник РФ погиб.