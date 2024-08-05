Безногий "вагнерівець" залишився без житла і на колінах поповз до мера випрошувати гроші (відео)

Проблеми в Орську на весняній повені не закінчилися

У російському Орську, який навесні постраждав від повені, новий губернатор Артем Воробйов похвалився тим, як допомагає населенню. Однак у сюжеті на місцевому телебаченні показали, що деяким громадянам доводиться у прямому значенні повзти до нього на колінах.

Йдеться про бойовика ПВК "Вагнер", який втратив обидві ноги під час вторгнення в Україну. Сюжет про це оприлюднило видання orsk.ru.

Зазначається, що будинок бойовика затопило, але він не може отримати ані компенсації, ані навіть посвідчення ветерана. Найманець скаржиться, що купив будинок за гроші, отримані після поранення, проте тепер його помешкання зруйновано, а ділянку, на якій воно розташовувалося, тепер хочуть забрати.

"Я цю ділянку купував, захищаючи інтереси країни, вважай, купував за свої ноги... Я захищаю інтереси цієї країни, але закон чомусь працює проти мене", — скаржиться "вагнерівець".

Також у ролику було показано фрагмент відео, на якому видно, як бойовику довелося повзти в офіс Воробйова на колінах.

У користувачів мережі до "ветерана" загарбницької війни, який вбивав українців у складі приватної організації найманців, особливої емпатії не виникло.

Як відомо, повені в Орську сталися у квітні 2024 року і з того часу постраждалі досі намагаються домогтися компенсацій. У МНС обіцяли, що виплати проіндексують на 50%, проте незрозуміло, коли це станеться. Попередній мер пішов у відставку через проблеми з компенсаціями, а мешканці міста регулярно виходили на акції протесту проти бездіяльності влади та мізерних виплат.