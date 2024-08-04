Тонуть тварини та автомобілі: Бурятію затопило після масштабної повені та прориву греблі (відео)

Евакуйовано сотні людей

У російській Бурятії після проливних дощів сталася повінь. У регіоні оголосили режим надзвичайної ситуації республіканського масштабу.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, постраждали три райони. Усю ніч мешканців евакуювали із небезпечних територій. Усього було евакуйовано близько 200 осіб.

Значні опади затопили проїжджі частини доріг. Через це машини буквально опинилися під водою.

Багато мостів було знесено сильною течією. З берегів уже вийшли річки Баляга та Мікірт.

Як повідомив голова Бурятії Олексій Циденов, у Мухоршибірському районі розмило дамбу Хонхолойського водосховища, тож тепер під загрозою затоплення опинилися п’ять населених пунктів. Місцева влада проводить роботи з її зміцнення.

Також у Заграївському районі було розмито насип під залізницею. Також там було зруйновано два мости. Місцева влада підтвердила, що три ключові ділянки доріг також постраждали від повені, включаючи шляхи до сел Горхон, Челутай-24 і ділянку між Шабуром і Саган-Нуром.

Як повідомляють очевидці, течією річки Сухара у Мухоршибірському районі зносить тварин. А автомобіль опинився під водою на околицях Ільки Заграєвського району.

Бурятія на карті

Нагадаємо, 26 липня у місті Карабаш (Челябінська область, Росія) прорвало дамбу Кіалімського водосховища. Люди змушені були рятуватися на дахах будинків, як це відбувалося під час прориву греблі в Орську.