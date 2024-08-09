Фото дня з Курської області: знімок українського військового у Суджі завірусився у мережі

Українці жартують про перше АТБ у Суджі

Мережу облетіло фото нібито українського військового біля "Пятерочки", ймовірно, в Суджі в Курській області. Ця подія здійняла шквал емоцій та коментарів.

Офіційно присутність Збройних Сил України в Курській області не підтверджують, проте низка пабліків пише, що нібито вже "звільнено" Суджі.

Як зазначають OSINT-аналітики з каналу "Dnipro | OSINT з Гарбузом", фото нібито військового ЗСУ біля російського магазину підтверджують цей факт. На мапі показано, де, імовірно, було зроблено знімок.

У мережі українці вже жартують про відкриття АТБ чи "Аврори" на місці російської "Пятерочки".

Не забувають коментатори і про українське "Сільпо".

Українці радіють успіху військових, додаючи, що російська "Пятерочка" стане українським "П'ятаком".

Від мемів про АТБ в Суджі українці перейшли до створення відповідних фото.

Працівники "Аврори" вже питають у керівництва, коли на Курщині відкриють їх новий магазин.

Нагадаємо, на тлі новин про бойові дії в Курській області, українці створили багато дотепних та смішних мемів. В яких не оминули і реакцію президента США Джо Байдена та західних партнерів на ці події, а також населений пункт Будановка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрпошта" анонсує "відкриття" відділення у Курській області РФ.