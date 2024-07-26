У Росії затримали ще одного топ-генерала: у чому його підозрюють

З ним проводяться слідчі дії

У Росії тривають затримання високопоставлених військових. Так, у Москві заарештували колишнього заступника міністра оборони РФ Дмитра Булгакова. Він проходить у справі про корупцію.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу ФСБ РФ. Булгаков поміщений у ФКУ СІЗО-2 ФСВП Росії ("Бутирка").

У ФСБ не повідомили процесуальний статус Булгакова та інших подробиць. Там зазначили, що "проводяться слідчі дії та оперативні заходи щодо встановлення причин та умов, що сприяли протиправній діяльності".

Своєю чергою офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко заявила, що "з фігурантом проводяться необхідні слідчі дії". За її словами, стосовно Булгакова розслідують кримінальну справу "корупційної спрямованості".

Що відомо про Дмитра Булгакова

Булгаков обіймав посаду заступника міністра оборони у 2008-2022 роках. У 2016 році йому було надано звання героя РФ.

Булгаков відповідав за тил армії РФ, керував системою матеріально-технічного забезпечення, діяльністю з організації забезпечення військ озброєнням, військовою технікою та матеріальними засобами, їх зберігання, експлуатації, модернізації, ремонту та утилізації, військових перевезень. У вересні 2022 року його звільнили з посади.

Нагадаємо, у РФ після відставки міністра оборони Сергія Шойгу затримали кілька високопосадовців. Зокрема, було затримано начальника головного управління кадрів Міноборони РФ генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова.

Пізніше було затримано заступника голови Генштабу РФ генерала Вадима Шамаріна. Перед цим у справі про хабар був заарештований Тимур Іванов, який обіймав посаду заступника міністра оборони.