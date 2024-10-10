Заборона Discord у Росії вдарила по окупантам: пропагандисти ниють

Альтернативу сервісу окупантам не запропонували

Популярна платформа для спілкування Discord була заборонена у Росії. Як виявилося, це серйозно вдарило насамперед російську армію.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post. Зазначається, що рішення про блокування було зустрінуто гучною критикою з боку Z-блогерів.

Пропагандисти зазначили, що Discord активно використовували російські підрозділи для координації дій. За їхніми словами, за 2,5 роки повномасштабної війни російський військовий не зміг вигадати безпечну платформу зв’язку, тому загарбникам доводиться покладатися на сервіси на кшталт Discord і Telegram.

При цьому, за даними "воєнкорів", про рішення заборонити Discord армію не поінформували, а тому окупанти на фронті раптово залишилися без зв’язку.

"Потрібно було створити заміну і попередити командирів про плани, щоб робота на фронті просто не була перервана відразу. Це називається бачити трохи далі свого носа", — написав один з них.

Ключовою перевагою програми вважається забезпечення стабільної передачі звуку та відео між великими групами людей, що спочатку було важливим для геймерів в онлайн-іграх. Проте користь сервісу для військових цілей швидко зрозуміли й українці та росіяни.

Відомий пропагандист Рибар повідомив, що головною проблемою є не сама заборона, а те, що російське Міноборони не надало військам жодної альтернативи. І схоже, що навіть не думає цього робити.

"З військової точки зору, головна проблема заборони Discord навіть не в тому, що деякі командні пункти можуть залишитися без трансляції з безпілотників, а в тому, що профільний підрозділ Міноборони не прагне надати військам жодної альтернативи", — писав він.

Проблеми росіян помітили і на українській стороні фронту. То моніторинговий ресурс "Шо на фронті?" повідомляв, що із забороною Discord деякі російські підрозділи втратили можливість дивитися трансляцію відео з дронів.

Як повідомлялося раніше, у серпні в Росії обмежили доступ до YouTube. Компанія Google після цього вирішила деактивувати всі облікові записи AdSense для користувачів з РФ, тобто вони більше не зможуть отримувати прибуток від монетизації відео.