У Раді розпочали обмежувати роботу Telegram. Як це виглядає (фото)

Народним депутатам обмежили доступ до месенджера

В Україні набули чинності обмеження, пов’язані з використанням месенджера Telegram. Насамперед це стосується депутатів Верховної Ради.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин. На своїй сторінці у вже "забороненій" соціальній мережі він виклав відповідну фотографію.

"Доступ заблокований відповідно до рішення Національного координаційного центру кібербезпеки Ради національної безпеки та оборони України", — такий напис з’являється на комп’ютерах у Раді при спробі зайти в Telegram.

"Обмеження в дії. Ось так тепер виглядає спроба скористатися Telegram на службових пристроях", — написав Юрчишин.

Нагадаємо, 7 жовтня в Україні запровадили обмеження на використання месенджера Telegram. Народний депутат Ярослав Юрчишин опублікував відповідне розпорядження у соціальній мережі. Згідно з документом, вводиться двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів, також вводяться заборона на передачу даних, що використовуються в роботі та комунікація зі службових питань у цьому месенджері.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що депутати Полтавської обласної ради розпочали підготовку до голосування за заборону користуватися популярним месенджером Telegram. Там заявили, що сервери Telegram перебувають у Росії.