Російські блогери більше не зможуть заробляти на переглядах і рекламі від YouTube: як так сталося

Раніше сервіс вже вводив обмеження для російських користувачів

Після того, як у Росії обмежили доступ до YouTube, компанія Google вирішила деактивувати всі акаунти AdSense для користувачів з Росії. Відповідні сповіщення від служби Google Payments почали отримувати блогери з РФ.

У них зазначається, що буде деактивовано всі акаунти AdSense, країною розташування яких вказана Росія. Це означає, що отримувати дохід від монетизації через такі акаунти буде не можна.

Водночас у компанії повідомили, що виплати користувачам з РФ за заробіток у липні буде здійснено в період із 21 до 26 серпня, якщо в акаунті не було призупинено отримання платежів і досягнуті межі оплати. Протягом наступних 60 днів Google спробує виплатити залишок коштів на балансі акаунта, якщо було дотримано всіх умов.

Варто зазначити, що раніше російські блогери не отримували виплати за монетизацію з глядачів, які переглядали їхнє відео з території Росії. Проте перегляд від глядачів з інших країн дозволяв їм заробляти на контенті.

Відтепер власники вебсайтів і відеоблогери з Росії, які працювали на майданчику YouTube, повністю позбудуться доступу до Google AdSense і послуг, що надаються рекламною мережею. Це позбавить їх можливості отримувати прибутки від YouTube.

Нагадаємо, після того, як у багатьох містах Росії "ліг YouTube", росіяни почали шукати альтернативні сервіси для прослуховування музики та перегляду фільмів. Але жоден із них не може повністю якісно замінити YouTube.